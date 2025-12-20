Agencias

R.Unido cree que el ataque del dron subacuático ucraniano en Novorosíisk ha minado la confianza de Rusia

La Inteligencia militar de Reino Unido considera que el ataque sin precedentes de principios de semana efectuado por un dron subacuático ucraniano contra un submarino ruso en el puerto de Novorosíisk representa un golpe a la moral de la flota rusa en el mar Negro, expuesta desde ahora a una vulnerabilidad de la que no tenía constancia.

El dron subacuático o 'Sea Baby' se lanzó durante la noche del 14 al 15 de diciembre contra un submarino ruso del Proyecto 636 de clase Varshavyanka (clase Kilo de la OTAN). Según Reino Unido, se trataba probablemente del B-271 'Kolpino'.

De acuerdo con los datos que baraja el Ministerio de Defensa británico, "el ataque, probablemente, ha causado daños de consideración al submarino". Como mínimo, "ya no puede navegar o desplegarse por sí solo".

Informes de fuentes abiertas recogidas por la evaluación que publica este sábado el Ministerio de Defensa británico indican que, por lo menos hasta el pasado jueves, "el submarino seguía atracado en puerto en la misma posición en que se encontraba en el momento del ataque, y que otros buques rusos se habían dispersado de la Base Naval de Novorosíisk como medida de precaución para mitigar posibles nuevos ataques ucranianos".

En conclusión, Reino Unido ha calificado de "exitoso" un ataque submarino porque "consiguió penetró las múltiples capas de defensa" de la base naval" y, en términos generales "demuestra categóricamente el rápido desarrollo de la competencia y la capacidad de las fuerzas marítimas ucranianas, en particular utilizando sistemas no tripulados".

Por todo ello, "resulta muy probable" que ataques como este "socaven significativamente la confianza de la cúpula militar rusa en las medidas de protección de la Flota del Mar Negro".

