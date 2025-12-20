Agencias

Milei "saluda" la "presión" de Trump para "liberar al pueblo venezolano"

Guardar

El presidente argentino, Javier Milei, ha defendido este sábado desde la cumbre de líderes de la organización económica del Mercosur, celebrada en Foz do Iguazú (Brasil) la "presión" del presidente estadounidense, Donald Trump, "para liberar al pueblo venezolano".

"La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos a los demás a condenar este experimento autoritario", ha planteado Milei.

Ha abogado así por "moverse con viento de cola" en lugar de "aferrarse al mástil del pasado". "Venezuela, suspendida del Mercosur por violar el protocolo de Ushuaia, continúa padeciendo una crisis política, humanitaria y social devastadora", ha argumentado.

"La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro no puede seguir existiendo en el continente, o nos terminará arrastrando a todos consigo", ha añadido.

En cuanto a Mercosur, Milei ha defendido la necesidad de una reforma institucional e integral", y considera que "la flexibilidad es un activo, no una amenaza". "No hay mercado común, no hay comercio interno, y sí una burocracia" que propuso eliminar con la reducción del "costo económico del Mercosur".

Por otra parte, Milei ha resaltado el "giro político" en Mercosur a raíz del triunfo del candidato presidencial de extrema derecha en Chile, José Antonio Kast. "Debe ser interpretado como una clara señal para el Mercosur. O el bloque comienza a acompañar esta nueva realidad o quedará atrapado en una inercia que el mundo ya dejó atrás", ha planteado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Las empresas españolas invirtieron 23.554 millones en innovación en 2024, un 13% más que en 2022, según el INE

El sector servicios lideró el desembolso en proyectos tecnológicos durante 2024, según datos oficiales, mientras Madrid, Cataluña y Euskadi encabezaron la clasificación regional en un año marcado por el renovado impulso empresarial en el desarrollo de soluciones avanzadas

Las empresas españolas invirtieron 23.554

Registran el domicilio de la ministra de Cultura francesa por un presunto caso de corrupción

Rachida Dati, funcionaria y aspirante a la alcaldía de París, enfrenta pesquisas judiciales por supuestos delitos económicos vinculados a su etapa como eurodiputada, que incluyen la presunta recepción irregular de fondos de empresas como Engie y Renault-Nissan

Registran el domicilio de la

Lula se resigna y dar por hecho que no habrá acuerdo entre la UE y Mercosur: "Tampoco puedo hacer nada"

El mandatario brasileño admitió que las gestiones no han logrado superar las objeciones de Francia e Italia, remarcando la importancia de un pacto que, según dijo, representa una oportunidad clave para el futuro del multilateralismo global

Lula se resigna y dar

Los Premios Quirino, que reconocen la animación iberoamericana, regresarán de nuevo a Tenerife el 17 de abril

Santa Cruz recibirá producciones de 19 países que buscan un reconocimiento en diez categorías, destacando el crecimiento de Brasil, Argentina y Perú y la relevancia internacional con un 20% de coproducciones inscritas para esta novena edición

Los Premios Quirino, que reconocen

Lula se resigna y da por hecho que no habrá acuerdo entre la UE y Mercosur: "Tampoco puedo hacer nada"

El jefe de Estado brasileño expresó frustración por la falta de avances en el encuentro con mandatarios de Europa y Sudamérica, subrayando la resistencia de París y Roma frente a un tratado económico que consideró clave para fortalecer el multilateralismo

Lula se resigna y da