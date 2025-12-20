Más de un centenar de militares y policías congoleños comparecen ante un tribunal por entregar Uvira al M23

El juicio que se lleva a cabo en Kalemie ha reunido a 124 miembros de las fuerzas congoleñas, una cifra sin precedentes en la historia militar reciente de la República Democrática del Congo, con el objetivo de determinar hasta qué punto la retirada conjunta de soldados y policías de Uvira facilitó el avance del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23). Según detalló Radio Okapi, los acusados enfrentan cargos de deserción y abandono del servicio tras permitir la entrada sin resistencia significativa de una de las milicias insurgentes más activas en el este del país.

El proceso judicial abierto tras los hechos ocurridos en Uvira —localidad situada en la provincia de Kivu del Sur y próxima a la frontera con Burundi— pone bajo la lupa la disciplina, la preparación y la cadena de mando dentro de las fuerzas estatales congoleñas. De acuerdo con Radio Okapi, el tribunal militar, presidido por el coronel Désiré Dionda Mukolee, ha sostenido desde el inicio de las audiencias que toda actuación del personal de seguridad debe responder estrictamente a órdenes superiores, enfatizando que cualquier desobediencia impacta directamente en la capacidad defensiva estatal.

La investigación que allí se realiza involucra a sesenta y ocho militares y a cincuenta y seis policías, de acuerdo con cifras presentadas por Radio Okapi. Los integrantes de las Fuerzas Armadas están encausados formalmente por deserción, mientras que los agentes policiales afrontan cargos de abandono de servicio, distinción que se basa en las funciones específicas y las responsabilidades que tenían en el momento de la retirada. El tribunal busca esclarecer hasta qué punto estas fallas en la respuesta operativa permitieron que el M23 reconfigurara su presencia en la región sin encontrar resistencia.

El episodio de Uvira ha provocado diversas reacciones tanto internas como internacionales. El medio Radio Okapi consignó que el Gobierno congoleño interpretó la retirada como una infracción grave de la cadena de mando, rechazando así la justificación del M23 que presentaba la ocupación como un movimiento estratégico sin intenciones hostiles duraderas. Por su parte, la comunidad internacional presta atención al desarrollo del juicio y a sus implicancias sobre la estabilidad regional. Naciones Unidas y agencias multilaterales mantienen un seguimiento de la situación, al igual que Estados Unidos, que ha solicitado la retirada inmediata de los rebeldes del área y ha exigido la creación de una zona de amortiguación de al menos 75 kilómetros para limitar la influencia del M23 sobre Uvira.

Según lo expuesto por Radio Okapi, la rápida apertura del proceso judicial respondió a la presión por restablecer la confianza y la disciplina dentro de las filas estatales y ante la ciudadanía. El tribunal militar ha declarado su determinación en sancionar con proporcionalidad a quienes desobedecieron durante la crisis. En las primeras sesiones del juicio, el coronel Dionda Mukolee remarcó la necesidad de impedir que decisiones autónomas y fuera de la cadena de mando se repitan durante enfrentamientos armados, subrayando la importancia de que las directrices únicamente se ejecuten tras recibir autorización de superiores.

El contexto en el que se gestó la caída de Uvira es el de una provincia, Kivu del Sur, inmersa en persistentes dinámicas de inseguridad, competencia por recursos y presencia activa de varios grupos armados no estatales. Radio Okapi ha informado que la vulnerabilidad gubernamental para retener el control de localidades clave como Uvira ha renovado los cuestionamientos sobre la fortaleza institucional del Estado en el este del país. La entrega de la ciudad no solamente reflejó deficiencias organizativas, sino también retos para la moral interna y la capacidad de coordinación frente a ofensivas insurgentes.

La repercusión del caso y el examen público al que están sometidos los acusados adquieren una dimensión mayor ante la falta de antecedentes de un proceso de esta magnitud en la República Democrática del Congo. Radio Okapi indicó que tanto la opinión pública nacional como los organismos internacionales siguen con atención el destino de los enjuiciados y las eventuales medidas disciplinarias aplicadas.

Las autoridades han evaluado que el abandono de Uvira no debe interpretarse como un indicio de mejora en la situación de seguridad, sino como una maniobra de las milicias rebeldes para reposicionarse o ganar tiempo frente a una respuesta estatal débil. La vigilancia sobre nuevos movimientos del M23 y otros actores armados prosigue, a la vez que se busca fortalecer la unidad y la preparación de las fuerzas de seguridad, según han descrito fuentes oficiales y recogió Radio Okapi.

La atención internacional, como reportó Radio Okapi, se ha dirigido en particular a la observancia de los acuerdos de paz y la implementación de medidas que eviten la repetición de episodios similares en otras áreas bajo presión armada. Estados Unidos condenó explícitamente la ocupación y remarcó la necesidad de limitar la capacidad de desplazamiento e influencia del M23 cerca de centros urbanos estratégicos.

El tribunal militar de Kalemie insiste en que los procedimientos y sanciones derivados de este proceso servirán para establecer nuevos estándares en cuanto a la obediencia y disciplina dentro de las fuerzas armadas y policiales. Radio Okapi reprodujo las declaraciones del tribunal en las que se advierte que la pérdida de cohesión y de autoridad dentro de la línea de mando supone un riesgo directo para la integridad territorial y la legitimidad del Estado. A la par, la situación en Uvira ha evidenciado el ambiente de presión cotidiana que enfrentan las comunidades en Kivu del Sur y la frecuencia con la que la autoridad estatal se ve disputada por milicias armadas.

El medio Radio Okapi puntualizó que este juicio podría marcar un nuevo precedente ante futuras situaciones de crisis, donde se cuestione la actuación o la falta de respuesta de funcionarios armados. De este modo, las autoridades pretenden demostrar un compromiso con el restablecimiento de la autoridad estatal y la prevención de futuras pérdidas de control territorial a manos de grupos insurgentes.