Lula pide "voluntad y valentía" para cerrar de una vez por todas el acuerdo UE-Mercosur

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha llamado a hacer un ejercicio de "voluntad política y valentía" para terminar de cerrar el esperado acuerdo entre la UE y el Mercosur, cuya firma volvió a terminar bloqueada esta semana.

"Sin la voluntad política y la valentía de los líderes, no será posible concluir una negociación que ya se ha prolongado durante 26 años. Mientras tanto, el Mercosur seguirá trabajando con otros socios", ha declarado Lula en la apertura, precisamente, de los líderes de esta organización, que se celebra en Foz de Iguazú (Brasil).

Los países de Mercosur y la Comisión Europea, que habla por voz de los 27 en materia comercial, contaban con firmar el acuerdo en la cumbre de este sábado, días después de que se cumpla un año desde que se anunciara en Montevideo el fin de las negociaciones.

Sin embargo, para que esta firma fuera posible y permitir así su entrada en vigor provisional a la espera de que se cumpliera el proceso de ratificación completo, Von der Leyen necesitaba un mandato de los Veintisiete, que fuera adoptado por una mayoría cualificada de los Estados miembro.

El aviso del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de que el acuerdo en su estado actual sigue sin ser aceptable para su país complicaba la luz verde del mandato, pero seguía sin sumar la minoría de bloqueo necesaria para frenarlo pese a las reservas de otros socios como Polonia, Hungría, Austria y Bélgica.

Finalmente, ha sido la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien avisaba el jueves de que veía prematuro firmar el pacto, pero estaba dispuesta a hacerlo más adelante, cuando se respondiera a las reclamaciones de los agricultores, lo que ha decantado la balanza y frustrado la firma de hoy.

Con todo, Lula ha expresado su confianza de que se cumplan los mejores pronósticos y el acuerdo quede firmado el mes que viene, ya bajo la presidencia rotatoria del paraguayo Santiago Peña.

"Ojalá que las cosas sucedan por el bien de nuestro Mercosur, por el bien del multilateralismo y por el bien del desarrollo de nuestro país", ha manifestado Lula.

