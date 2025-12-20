Agencias

José Manuel Parada habla de la ausencia de Rappel en el funeral de Encarnita Polo

Hace unos días se celebraba el funeral de Encarnita Polo y fue de lo más comentado la ausencia de Rappel. Después de las desafortunadas declaraciones que el vidente hizo sobre la hija de la artista el día que trascendió su fallecimiento, parece que el distanciamiento con la familia es un hecho.

José Manuel Parada aportaba luz sobre este tema y hablaba abiertamente sobre esta ausencia: "Dijo que no se había enterado de que se celebraba el funeral", le excusaba porque "si no yo estoy convencido que Rappel hubiera ido por Encarnita porque eran amigos".

Un funeral del que fueron avisados por la hija de Encarnita y Parada no se acordó que Rappel "no tenía apenas relación" si no le hubiese avisado aunque "en mi Instagram publiqué la esquela donde se anunciaba que había muerto Encarnita Polo y que se celebraba una misa en la iglesia".

José Manuel confesaba que "los amigos de Encarnita le pedimos que ya que se celebró todo en Ávila, que los amigos que estaban aquí en Madrid pudieran asistir y de hecho la iglesia estaba llena" y aseguraba que "no todos los amigos de Encarnita eran famosos ni populares".

"Raquel ha pedido siempre que respetemos que ella no es de este mundo. Ella es la hija de Encarnita Polo y de Adolfo Waitzman, que también fue alguien muy importante en el mundo de la música, pero ella no quiere participar de todo esto", defendía el comunicador.

Además, explicaba que debido a cómo se produjo la muerte de la artista, su hija "no está como para estar hablando del tema porque le produce mucho dolor y también hizo un comunicado agradeciendo a todo el mundo el cariño que le habían demostrado a su madre".

