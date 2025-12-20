El PSOE quiere que el Gobierno inste a la RAE a incorporar el término "antigitanismo" en el Diccionario

El PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) por la que insta al Gobierno a pedir a la Real Academia Española que incorpore el término "antigitanismo" en el Diccionario de lengua española (DLE).

Así lo reclaman los socialistas en la la iniciativa, para debate en la Comisión de Cultura, a la que ha tenido acceso Europa Press. Explican que se trata de una "forma específica y diferenciada de racismo, prejuicio o discriminación" dirigida hacia las personas gitanas que está deslindada de otros conceptos ya incluidos en el Diccionario.

"Pese a su creciente uso y reconocimiento social, el término antigitanismo no figura actualmente en el Diccionario de la lengua española (OLE) de la Real Academia Española (RAE), lo cual representa una carencia significativa en el reconocimiento lingüístico de una realidad social y discriminatoria que afecta a miles de personas en nuestro país", explica el grupo socialista.

El PSOE pide que la RAE reconozca "el uso extendido y legitimado" del término en los ámbitos académico, institucional y jurídico, tanto a nivel nacional como europeo y a su vez pide que se promueva la sensibilización lingüística e institucional en torno al reconocimiento de las distintas formas de discriminación racial y étnica".