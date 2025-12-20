Agencias

El precio medio del suelo urbano cae un ligero 0,3% en el tercer trimestre, según Vivienda

El precio medio del metro cuadrado del suelo urbano cerró el tercer trimestre del año en 167,8 euros, lo que supone un ligero 0,3% menos que en el mismo periodo que el año anterior, según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana recogidos por Europa Press.

De esta manera, el precio del suelo urbano entre julio y septiembre cayó un 6,9% frente al trimestre previo y alcanzó su valor más bajo desde el segundo trimestre de 2024, cuando se registraron los 166,6 euros por metro cuadrado.

Los mayores avances en el tercer trimestre respecto al mismo trimestre de 2024 se produjeron en Galicia (+41,2%), Comunidad de Madrid (+34,6%) y La Rioja (+32,6%). Por su parte, los mayores descensos se registraron en Castilla y León (-18,3%), País Vasco (-12,3%) y Andalucía (-11,4%).

No obstante, en valores absolutos, los precios medios más altos por metro cuadrado entre julio y septiembre se han dado en Comunidad de Madrid (415,5 euros), Islas Baleares (375 euros) y País Vasco (248,1 euros).

En los municipios de más de 50.000 habitantes, el precio medio por metro cuadrado ha aumentado un 15,9%, hasta situarse en 344,7 euros por metro cuadrado.

En concreto, los precios más elevados, dentro de estos municipios, se han registrado en Comunidad de Madrid (850 euros), Islas Baleares (581,4 euros), Burgos (547,1 euros) y Vizcaya (539,3 euros). Por el contrario, los precios más bajos se registraron en Toledo (88,3 euros), A Coruña (93,5 euros) y Cuenca (108 euros).

LAS TRANSACCIONES AUMENTAN UN 31% EN TASA INTERANUAL

Asimismo, en el tercer trimestre se realizaron 7.472 transacciones, un 31% más que hace un año y un ligero 0,5% más que en el trimestre previo.

Según el tamaño del municipio, entre julio y septiembre, en los municipios de menos de 1.000 habitantes se realizaron 1.282 transacciones, el doble que hace un año, mientras que en los municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes se vendieron 1.517 (+16,2%).

Por su parte, en los municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes, el número de transacciones fue de 1.344 (+24,1%), mientras que el avance fue del 28,4% en los municipios de entre 10.000 y 50.000 habitantes, donde las transacciones totalizaron en 2.190 unidades (+15,6%).

Por comunidades autónomas, del total de transacciones, Andalucía (1.448) destaca como la comunidad en la que más se han registrado. Por detrás, le siguen Cataluña (1.188), Castilla y León (1.063) y Comunidad Valenciana (938).

Además, el tercer trimestre se ha cerrado con un total de 9,1 millones de metros cuadrados de superficie trasmitida, un 35,8% más en tasa interanual, lo que ha supuesto casi 1.094 millones de euros (+16,4%).

