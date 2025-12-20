Agencias

El ex viceministro de Justicia beninés Candide Azannai, imputado por conspiración tras el fallido golpe de Estado

El Tribunal Penal Especial sobre Delitos Económicos y Terrorismo de Benín (el CRIET) ha ordenado la entrada en prisión preventiva del ex viceministro de Justicia del país Candide Azzanai, imputado esta madrugada por los delitos de conspiración y atentado contra la seguridad nacional tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre.

Azzanai fue arrestado el pasado viernes 12 de diciembre dentro de la investigación emprendida sobre la fallida asonada y, con su entrada en prisión, el ahora líder del partido Restaurar la Esperanza se ha convertido en la primera figura política que acaba de momento entre rejas por este caso.

Azzanai ha comparecido a primera hora de esta madrugada ante el CRIET para responder a las preguntas de la comisión de investigación abierta por el presidente del país, Patrice Talon, hasta que finalmente se decidió su entrada en prisión sobre las 01.10 de la madrugada, ha informado el abogado de Azzanai, Elie Vlavonou, al diario 'Le Matinal'.

Cabe recordar que más de cuarenta personas, incluidos algunos civiles, han sido arrestadas en relación con este motín que comenzó sobre las 02.00 de la madrugada del domingo 7, cuando los golpistas, que tenían su base de operaciones en el cuartel de Togbin, en las inmediaciones de la principal ciudad del país, Cotonú, comenzaron la operación intentando capturar a altos cargos del Ejército.

El grupo llegó incluso a tomar la televisión pública para declarar la destitución del presidente Talon, pero la intervención de las fuerzas de seguridad, con la ayuda de la aviación nigeriana y la Inteligencia francesa terminaron por desarticular la operación en cuestión de horas.

