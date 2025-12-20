Agencias

David Bisbal desvela cómo pasará estas Navidades

Guardar

A escasos días de celebrar la Navidad y estas fechas tan señaladas, Europa Press ha hablado en exclusiva con David Bisbal para saber cómo las pasará él y si algo tiene claro es que "lo que pretendo es descansar".

"Estoy disfrutando mucho de cada concierto, creo que la unión con el público es maravillosa y ahora lo que necesito es estar con mis hijos, con mi esposa, con mi familia, disfrutar de Madrid, disfrutar de Almería y disfrutar de nuestras tradiciones", explicaba el artista.

Además, le preguntábamos qué ha supuesto para él convertirse en la cara de estas Navidades con su disco y reconocía que "hacía tiempo que no se tenía un disco de estas características y realmente mi inspiración viene quizás de los cantantes de Estados Unidos, que sí es muy común ahí ofrecer la música a esas canciones más clásicas".

En ese sentido, el artista aseguraba que "haber hecho un paréntesis en mi carrera para exclusivamente haber hecho un disco de clásicos navideños ha sido muy gratificante".

En cuanto al balance que hace del año que termina, Bisbal confesaba que "ha sido muy positivo, ha sido un año de creación, un año de grabación, me gustan los conciertos, pero la grabación es, te diría que todavía mucho más sabrosa" porque "estás dejando tu voz para toda la vida grabada, entonces es un momento muy especial".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

TJUE ve las tasas al envío de libros comprados en plataformas como Amazon una "restricción" a la libre circulación

El máximo órgano judicial europeo dictaminó que imponer cobros adicionales a la entrega de ejemplares adquiridos en tiendas virtuales afecta al comercio dentro del bloque comunitario, invalidando leyes nacionales que dificulten el acceso a publicaciones entre países miembros

Infobae

Tellado exige a Interior investigar "el robo" de votos por correo y cree que hay interés en "alterar" el resultado

Miguel Tellado pidió a las autoridades intensificar las pesquisas tras la sustracción de sufragios en varias oficinas de Correos de Extremadura, mientras desde el PP se alerta sobre posibles intentos de manipulación antes de los comicios del domingo

Tellado exige a Interior investigar

Jordi Ribera facilita sus 18 convocados para la preparación del Campeonato de Europa

El entrenador nacional de la selección masculina recurre a una combinación de figuras consolidadas y jóvenes que buscan debutar en el gran torneo, incluyendo los regresos de Álex y Dani Dujshebaev y novedades bajo los palos

Jordi Ribera facilita sus 18

La Organización Médica Colegial presenta un grupo de trabajo para reconocer la especialidad de Medicina del Deporte

El presidente de la OMC, Tomás Cobo, defiende la inclusión de una rama especializada en salud y actividad física en la formación médica, destacando su valor tanto en la prevención como en el tratamiento de múltiples enfermedades, incluida la salud mental

La Organización Médica Colegial presenta

El Banco Central de Brasil anticipa una política más restrictiva de lo esperado por la incertidumbre

La autoridad monetaria del país sudamericano prevé una duración prolongada del actual nivel de tasas ante un escenario complejo, priorizando el control de la inflación y el resguardo del poder adquisitivo, según su más reciente informe

El Banco Central de Brasil