David Bisbal desvela cómo pasará estas Navidades

A escasos días de celebrar la Navidad y estas fechas tan señaladas, Europa Press ha hablado en exclusiva con David Bisbal para saber cómo las pasará él y si algo tiene claro es que "lo que pretendo es descansar".

"Estoy disfrutando mucho de cada concierto, creo que la unión con el público es maravillosa y ahora lo que necesito es estar con mis hijos, con mi esposa, con mi familia, disfrutar de Madrid, disfrutar de Almería y disfrutar de nuestras tradiciones", explicaba el artista.

Además, le preguntábamos qué ha supuesto para él convertirse en la cara de estas Navidades con su disco y reconocía que "hacía tiempo que no se tenía un disco de estas características y realmente mi inspiración viene quizás de los cantantes de Estados Unidos, que sí es muy común ahí ofrecer la música a esas canciones más clásicas".

En ese sentido, el artista aseguraba que "haber hecho un paréntesis en mi carrera para exclusivamente haber hecho un disco de clásicos navideños ha sido muy gratificante".

En cuanto al balance que hace del año que termina, Bisbal confesaba que "ha sido muy positivo, ha sido un año de creación, un año de grabación, me gustan los conciertos, pero la grabación es, te diría que todavía mucho más sabrosa" porque "estás dejando tu voz para toda la vida grabada, entonces es un momento muy especial".