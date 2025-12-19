Agencias

Unión de Uniones convoca una tractorada para el 11 de febrero de 2026 contra las políticas del campo de la UE

El sindicato agrario anuncia una gran protesta en Madrid para exigir la defensa de la agricultura, rechazar los recortes de la PAC y denunciar el acuerdo con Mercosur, advirtiendo que "los políticos están robándonos el futuro" según su coordinador

“Los políticos están robándonos el futuro”, manifestó Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, al anunciar una movilización masiva de tractores en Madrid, convocada para el próximo 11 de febrero de 2026. Esta protesta, organizada por el sindicato agrario Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tiene como objetivo expresar el rechazo de la organización a los recortes anunciados para la Política Agraria Común (PAC) por parte de la Unión Europea, así como al acuerdo comercial con Mercosur. Según informó la propia organización, la manifestación se celebrará frente al edificio de la Representación de la Comisión Europea en Madrid y representa un acto central tras una serie de movilizaciones territoriales.

De acuerdo con el medio, la convocatoria supone el cierre de una estrategia de protestas iniciada en diciembre en comunidades como la Comunidad Valenciana y Castilla y León, a la que se sumarán manifestaciones previstas en Cataluña, Castilla-La Mancha y Asturias. Unión de Uniones detalló que esta sucesión de movilizaciones busca visibilizar el descontento de los agricultores y ganaderos ante la situación actual del sector y exigir una respuesta firme de las instituciones tanto nacionales como europeas.

El sindicato expuso que la decisión de organizar una gran tractorada en la capital nacional responde al malestar creciente por los recortes propuestos en la PAC, considerados por los convocantes como una amenaza directa a la viabilidad de la agricultura y la ganadería en España. Los representantes sindicales señalaron que estos ajustes contribuyen a la precarización del sector, dificultando la subsistencia de miles de profesionales y afectando a las zonas rurales.

A la preocupación por los recortes de la PAC se suma el rechazo al acuerdo comercial con Mercosur, que, según Unión de Uniones, agravará la competencia desleal al permitir la entrada de productos agroalimentarios de fuera de la Unión Europea en condiciones ventajosas. El sindicato argumentó que este pacto debilita la protección de los productores europeos, al tiempo que reduce la capacidad de los agricultores españoles para competir en precios y estándares de calidad y seguridad alimentaria.

Durante el anuncio de la protesta, Unión de Uniones también se refirió a lo que calificó como una “Europa débil”, en alusión a la actitud de las instituciones europeas en las negociaciones comerciales, tanto con Mercosur como en sus tratos con la administración de Donald Trump en Estados Unidos, según consignó el sindicato. Los agricultores critican la falta de medidas efectivas para resguardar los intereses del campo europeo y español en el contexto internacional.

Luis Cortés, en su intervención, responsabilizó a todos los partidos políticos españoles de adoptar discursos favorables al sector agrario a nivel nacional pero de actuar de manera distinta en el Parlamento Europeo. Según reportó la organización, el coordinador estatal denunció la incongruencia entre las promesas electorales y las decisiones legislativas, señalando que este doble discurso repercute negativamente en el futuro del sector primario.

En la agenda de protestas que desembocará en la movilización de Madrid, Unión de Uniones incluyó acciones territoriales que buscan movilizar a agricultores y ganaderos de distintos puntos del país y fomentar una mayor unión dentro del sector. El sindicato anticipó que el objetivo es mostrar la fortaleza y cohesión de los productores frente a las políticas europeas y los acuerdos internacionales que consideran perjudiciales.

El medio organizador destacó que la convocatoria del 11 de febrero no solo se centrará en el rechazo a los recortes y al acuerdo con Mercosur, sino que servirá para reclamar una defensa activa de los productos europeos, el mantenimiento de los estándares de calidad en la producción y comercialización agrícola y la garantía de condiciones justas para los agricultores y ganaderos españoles.

Unión de Uniones sostiene que los agricultores exigen una revisión de las políticas actuales y el establecimiento de medidas efectivas para salvaguardar la renta agraria, proteger el tejido rural y garantizar la continuidad del sector ante los desafíos actuales. Según detalló la organización, la protesta de Madrid busca convertirse en un punto de inflexión en la relación entre el sector y las administraciones públicas responsables de la toma de decisiones en materia agraria y comercial.

