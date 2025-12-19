TikTok anuncia a sus empleados una nueva sociedad en EEUU con mayoría de participación estadounidense

El director ejecutivo de la red social TikTok ha informado este jueves a sus empleados que tanto esta plataforma como su matriz, ByteDance, han firmado acuerdos vinculantes para crear una empresa conjunta en Estados Unidos con una participación mayoritaria de inversores estadounidenses, en línea con lo respaldado por la Administración de Donald Trump, quien retrasó reiteradamente la aplicación de una ley que bloquearía TikTok en el país mientras se negociaba el traspaso de su control.

En una circular interna recogida por la agencia Bloomberg, Chew ha comunicado a sus empleados la firma de acuerdos con la tecnológica estadounidense Oracle, el fondo de inversión estadounidense Silver Lake y el emiratí MGX, y ha fijado como fecha de cierre el 22 de enero de 2026. La noticia ha llegado un mes después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunciara que se habían acordado los términos comerciales, aunque no llegó a divulgarlos.

Con todo, según lo descrito en el texto, el 50 por ciento de los inversores serán nuevos, con Oracle, Silver Lake y MGX repartiéndose un 15 por ciento cada una, mientras que el 30,1 por ciento de la propiedad estará en manos de filiales de algunos inversores actuales de ByteDance y el 19,9 por ciento será retenido por la propia matriz.

La nueva empresa conjunta está, según el documento, "construida sobre la base de la actual organización TikTok US Data Security (USDS)", una empresa independiente encargada de las funciones comerciales que requieren acceso a datos de usuarios estadounidenses identificados por Washington como merecedores de protección adicional, según describe la propia plataforma en su web.

En este sentido, tras el cierre y según la citada circular, la nueva empresa "operará como una entidad independiente con autoridad sobre la protección de datos, la seguridad de algoritmos, la moderación de contenido y la garantía de software en Estados Unidos".

Mientras tanto, "las entidades estadounidenses de TikTok global gestionarán la interoperabilidad global de productos y de ciertas actividades comerciales, como el comercio electrónico, la publicidad y la mercadotecnia", reza el documento.

Tras más de un año de negociaciones, Washington acordó con la plataforma la venta de la división estadounidense de TikTok a un consorcio de inversores. Si se cierra el acuerdo, se resolvería un problema persistente en las relaciones entre Pekín y Washington. Sin embargo, también privaría a la empresa privada más valiosa de China del control total de un fenómeno de las redes sociales estadounidenses.

Los codiciados algoritmos de ByteDance se consideran fundamentales para el negocio de TikTok. Según el acuerdo propuesto por Washington, ByteDance concederá la licencia de su tecnología de recomendación basada en inteligencia artificial a una entidad estadounidense de TikTok de nueva creación, que utilizará el algoritmo existente para reentrenar un nuevo sistema protegido por Oracle, el socio de TikTok en la nube.