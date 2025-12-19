Agencias

Televisiones y radios ofrecen este lunes especiales con motivo de la celebración del sorteo de Navidad 2025

Varias cadenas nacionales ofrecen una cobertura en vivo, invitados y reportajes exclusivos desde el Teatro Real de Madrid, con despliegue de reporteros y programación especial para relatar cada momento, reacción y premiado del evento más esperado de diciembre

El dispositivo especial de reporteros y analistas de distintas cadenas se traslada a todas las provincias españolas para dar voz a las personas premiadas tras el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, según detalló RTVE. El evento, celebrado este lunes 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, cuenta con programación dedicada tanto en televisión como en radio, con equipos persiguiendo las reacciones, recogiendo testimonios directos y compartiendo las anécdotas a lo largo de toda la jornada.

De acuerdo con el reporte de RTVE, la señal oficial del sorteo será producida y distribuida de manera gratuita por sexto año consecutivo. Sandra Daviú y Blanca Benlloch presentan el programa especial por octava vez juntas, a partir de las 8:00 horas, en La 1, TVE Internacional y RTVE Play. Lucía Vinaixa y Julia Cristina López encabezan las entrevistas y conexiones en el patio de butacas. Cuando concluya la entrega de premios, “La Hora de La 1”, conducida por Silvia Intxaurrondo, continuará la cobertura visitando distintas localidades españolas para capturar las reacciones de quienes resulten agraciados.

El medio RTVE comunicó que la tradicional participación de las niñas y niños de la Residencia San Ildefonso se mantiene como parte fundamental del acto, ya que son ellos quienes anuncian los números ganadores, un momento emblemático para la audiencia.

Antena 3 desarrolla su seguimiento a través del espacio “Espejo Público”, tal como confirmó Atresmedia a Europa Press. El portal digital de Antena 3 Noticias difunde el sorteo en tiempo real, publicando cada resultado y acontecimiento relacionado. Paralelamente, laSexta.com pone a disposición de los usuarios un buscador específico, Lotómetro, para verificar si sus boletos han resultado premiados y publica contenidos sobre premios, historias de celebración y los datos más destacados del día. En televisión, “Al Rojo Vivo” y las ediciones de “laSexta Noticias” suman análisis y actualizaciones en directo sobre la evolución del evento.

En el caso de Mediaset España, la programación especial incluye espacios como “La mirada crítica”, que se enfoca en las sensaciones y expectativas durante las horas previas al sorteo, y “El programa de Ana Rosa”, que monitoriza los momentos decisivos del evento. “Vamos a ver” moviliza equipos a los lugares donde han recaído premios para filmar el ambiente y registrar las celebraciones.

La radio también despliega una cobertura especial. Radio Nacional de España ofrece una emisión especial conducida por Mamen Asencio y Carlos Núñez desde las 8:30 hasta las 13:30 horas. Diego Burbano dirige el equipo desde el Teatro Real, mientras conexiones enlazan con puntos de interés en todo el país, incluyendo administraciones con alta venta y premios históricos como La Bruja de Oro en Sort (Lleida), Doña Manolita en Madrid, la gasolinera de Granadilla de Abona en Tenerife y Manises en Valencia.

Según informó el medio de Atresmedia, Onda Cero apuesta por Carlos Alsina a cargo de la transmisión de “Más de Uno”, donde relata todos los detalles junto con Goyo Jiménez, Leo Harlem, Agustín Jiménez, Paula Púa y Leonor Lavado, además del matemático Santi García Cremades y el historiador Javier Traité. Los periodistas Belén Gómez del Pino e Irene Ramírez informan desde el Teatro Real, aportando detalles de la jornada e historias de los premiados.

En la programación de COPE, Pilar Cisneros conduce el especial de la cadena, transmitiendo desde el Teatro Real a partir de las 8:30 horas. De acuerdo con la emisora, el objetivo es relatar en directo las vivencias del sorteo, que tradicionalmente inaugura la temporada navideña, y compartir el ambiente entre quienes aguardan los resultados en todo el país.

Según han confirmado las cadenas, el despliegue periodístico durante la jornada incorpora entrevistas en directo, actualizaciones minuto a minuto y conexiones con los puntos de mayor interés en España. Las redacciones se centran en personas ganadoras, administraciones legendarias y escenarios de festejo para reflejar todos los matices del sorteo más esperado de diciembre.

