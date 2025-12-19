Agencias

Rafael Jódar se acerca a semifinales en las Next Gen ATP Finals a costa de Martín Landaluce

El tenista español Rafael Jódar se ha acercado este viernes a las semifinales de las Next Gen ATP Finals, que se están disputando en Yeda (Arabia Saudí), gracias a su victoria por 4-3(7), 4-1 y 4-3(2) ante su compatriota Martín Landaluce en la tercera y última jornada de su grupo.

Sobre la rápida pista dura del King Abdullah Sports City, Jódar venció en una hora y 24 minutos. Eso certificó su segundo puesto dentro del Grupo Azul y también su billete para la penúltima ronda del torneo, que reúne a los ocho mejores jugadores del mundo menores de 20 años.

La igualdad imperó en la manga inicial, resuelto con un 'tie-break' donde Jódar fue 1-4 abajo y remontó a tiempo, salvando cuatro pelotas de set de su rival y aprovechando la única a favor (9-7). Pese al varapalo, Landaluce arrancó bien el segundo parcial, que no obstante se le torció.

Su adversario, madrileño igual que él, logró un quiebre en el cuarto juego y de inmediato lo consolidó para ampliar su ventaja en el partido. Jódar estaba inspirado con sus reveses, mientras que su compatriota optaba más veces por el 'drive'. En ese contexto, Landaluce encajó una rotura nada más empezar la tercera manga y pronto se vio 2-0 abajo.

Eliminado matemáticamente al ceder el primer set, Landaluce reaccionó por casta (2-2) y forzó otra muerte súbita, donde ya sí bajó los brazos (7-2) tras haber ido a remolque mucho tiempo. El futuro de Jódar, que tiene un balance de 2-1 en su grupo, depende ahora del duelo entre el estadounidense Learner Tien (1-1) y el noruego Nicolai Budkov Kjaer (2-0).

