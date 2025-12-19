Pasar de la IA como experimento a motor del negocio, el gran reto de las empresas, según expertos

Chema Alonso, vicepresidente y responsable de Desarrollo Internacional en Cloudflare, describió recientemente cómo la integración de agentes de inteligencia artificial (IA) dentro de las estructuras organizativas de las compañías marca el inicio de una transformación sustancial en la manera en que las empresas abordan esta tecnología. Según detalló Europa Press, el panel organizado por el Grupo Proeduca reunió a especialistas de firmas como Cloudflare, Accenture y Proeduca para debatir el paso de la IA de un enfoque experimental a una herramienta concreta impulsora del negocio.

Durante el encuentro, Alonso repasó la evolución de la IA desde sus orígenes en la década de 1950 hasta la irrupción de los modelos de lenguaje de gran escala, conocidos como LLM por sus siglas en inglés. Estos modelos, señaló, han reformulado el desarrollo tecnológico al permitir procesos de razonamiento y resolución de problemas comparables a los humanos. Alonso precisó que la nueva etapa se centra en desarrollar modelos de IA orientados a nichos específicos, capaces de abarcar competencias cognitivas concretas y adaptarse a las necesidades particulares de cada compañía.

Europa Press reportó que José Luis Martín, director general en Accenture, coincidió en que la IA gana presencia en los sistemas centrales y operaciones de las empresas. Martín advirtió que el avance no se limita a asignar agentes digitales en los organigramas, sino que implica la gestión de equipos híbridos donde humanos y máquinas colaboran estrechamente. Este enfoque obliga a repensar los modelos de trabajo y a diseñar estrategias para gestionar la cooperación entre ambos tipos de agentes.

Martín, de acuerdo con Europa Press, compartió proyecciones económicas vinculadas a la adopción de la IA generativa. Entre los datos expuestos, se estima que la productividad empresarial puede incrementarse entre un 0,4% y un 1,3% en los próximos años gracias a la implementación de la IA en los negocios, junto a un aumento de beneficios corporativos calculado en 4.000 millones de dólares. En el sector financiero, la banca muestra una aceleración en el uso de IA tanto tradicional como generativa, y muchas startups buscan desarrollar LLM especializados para atender los requisitos regulatorios y tecnológicos propios de esa industria.

Según informó Europa Press, Alonso expuso que las grandes empresas tenderán a utilizar los modelos de IA existentes como recursos estándar, reduciendo inversiones en desarrollo propio. Este modelo de uso bajo demanda, en el que se paga sólo por el consumo efectivo de la tecnología, impulsa la entrada de la denominada IA agéntica: empleados digitales capaces de equiparar el rendimiento humano en determinadas tareas, con la consiguiente oportunidad de mejorar la eficiencia de los negocios.

El medio también consignó que ambos expertos alertaron sobre los riesgos inherentes de esta adopción acelerada. Alonso enfatizó que los sistemas LLM pueden presentar fallos —denominados “alucinaciones”— dando respuestas erróneas incluso en operaciones simples, como cálculos básicos, y que existe la posibilidad de que los usuarios eludan las restricciones de seguridad —conocidas como ‘jailbreak’— que protegen los modelos por defecto. Estos riesgos, según Alonso, resultan especialmente sensibles en sectores altamente regulados o críticos.

Por otro lado, Martín puntualizó que uno de los desafíos principales es la escasez de profesionales formados en IA, lo que dificulta el desarrollo y la supervisión de estos sistemas. A esto se suma la complejidad de garantizar la gobernanza y la protección de los datos en industrias como la sanitaria y la de defensa, donde el control de la información resulta fundamental. Martín propuso combinar modelos de IA tradicionales, como el aprendizaje automático, con los modelos generativos de última generación. Esta integración persigue encontrar el equilibrio entre innovación y control, atendiendo a los requerimientos específicos de cada proyecto.

La aplicación de la inteligencia artificial también se encuentra en fase avanzada en el sector audiovisual, de acuerdo con Europa Press. Rames Sarwat, responsable de IA y Transformación Digital en Proeduca Summa, y Ángel Blasco, cofundador de CinemAI, presentaron ejemplos prácticos de cómo la IA está cambiando los procesos de generación de contenidos audiovisuales y de vídeo. Sarwat describió el caso de ATENEA, un agente de IA diseñado para crear vídeos comerciales de manera rápida, eficiente y económica, destacando que el coste de producción de vídeo supera setenta y cinco veces el de generar texto. Esta situación, subrayó Sarwat, ilustra la necesidad de herramientas inteligentes para racionalizar el gasto y profesionalizar la generación de materiales audiovisuales en las empresas.

En la misma línea, Blasco exhibió el funcionamiento de CinemAI, una solución para crear contenidos de ficción con acabados profesionales mediante IA. Según explicó, si bien la IA se utiliza de forma extensiva, no reemplazará la creatividad humana, aunque sí incrementará las opciones para productoras y reducirá los costes de producción en cine y televisión. Blasco matizó que el objetivo de herramientas como CinemAI es elevar la calidad técnica de los resultados, combinando el trabajo de directores y guionistas con la inteligencia artificial para agilizar procesos y ampliar el abanico creativo.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, el aporte de la IA a la industria audiovisual va de la mano de la reducción de costes y la posibilidad de generar contenido personalizado y de alta calidad en tiempos reducidos. La incorporación de agentes digitales con capacidades avanzadas permite a las compañías ejercer mayor control sobre la planificación y el presupuesto de sus proyectos, mientras acceden a tecnologías antes reservadas para producciones de gran envergadura.

Durante el coloquio, los especialistas coincidieron en que la inteligencia artificial atraviesa una fase de transición, en la que las aplicaciones reales superan el asombro inicial y se encaminan hacia un modelo operativo sostenible para las empresas. Europa Press indicó que las compañías se preparan para abordar los beneficios y riesgos de la IA, iniciando debates sobre la gestión de equipos mixtos, la supervisión de la seguridad, la formación de talento y la gobernanza de los datos. Los retos apuntan a la adaptación continua para mantener la eficiencia y la capacidad de innovación en un entorno en rápida transformación.