Orbán aplaude el papel de Hungría en la decisión sobre los activos rusos: "Hemos evitado el riesgo de guerra"

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha reivindicado este viernes el papel desempeñado por Budapest en la decisión de la Unión Europea sobre el uso de los activos rusos congelados para financiar a Ucrania y ha asegurado que esto ha permitido "evitar el riesgo inmediato de guerra" en Europa.

"Hemos pasado una noche larga y desafiante", ha expresado Orbán tras una prolongada cumbre en Bruselas, Bélgica, donde los líderes de la UE han aparcado finalmente esta opción para apostar por la concesión de un préstamo de 90.000 millones de euros para mantener a flote la economía ucraniana durante los próximos años.

"No hemos permitido que Europa declarara la guerra a Rusia mediante el uso de los activos rusos. Este es un plan que habría arrastrado a Europa a la guerra e impuesto una gran carga financiera sobre Hungría", ha explicado Orbán en un mensaje difundido a través de redes sociales.

En este sentido, ha destacado que se ha logrado "proteger a las familias húngaras" y ha asegurado que si Ucrania no logra devolver el préstamo otorgado por 24 de los Estados miembro del bloque comunitario, serán "dichos países los que tendrán que asumir el pago".

Además, ha subrayado la "cooperación entre Hungría, Eslovaquia y República Checa, quienes "han decidido no subirse al tren". "De esta forma, hemos evitado que nuestros hijos y nietos tengan que asumir la carga de este enorme préstamo de 90.000 millones euros. La parte que le correspondería a Hungría en este préstamo de guerra habría sido de más de 400.000 millones de florines (1.031 millones de euros).

"La mala noticia es que los preparativos de guerra continúan en Bruselas. Hungría sigue siendo la voz de la paz en Europa y no permitirá que el dinero de los contribuyentes húngaros se utilice para financiar a Ucrania. Solo un Gobierno de patriotas puede garantizar la paz y asegurar que los fondos húngaros no se envíen a Ucrania", ha sostenido.

"Si hubiera un Gobierno afín a Bruselas en Hungría, este empujaría a Hungría a la guerra y gastaría hasta el último céntimo en apoyar a Ucrania. ¡No podemos permitir que esto suceda y no lo permitiremos!", ha zanjado.

