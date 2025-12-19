Naltros Brut (Aldi), Vall D'Lluna Brut y Val de Juy Brut (Alcampo), los mejores cavas por menos de 5 euros

Naltros Brut, comercializado por la cadena Aldi y con una puntuación de 94 sobre 100, presenta un perfil de vino amarillo pajizo con matices verdosos y acerados, burbuja fina sin corona, e identificables notas olfativas de frutos secos y panadería que se combinan con fruta blanca sobre un fondo vegetal. En boca se percibe con acidez bien lograda y persistente, burbuja poco integrada y un leve amargor al cierre. Este vino figura entre los que encabezan el listado de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que, según detalló el medio, analizó 25 etiquetas de vinos espumosos bajo la Denominación de Origen Cava, con precios inferiores a los 5 euros y adquiridos en supermercados españoles.

El análisis, difundido por la OCU y recogido por medios especializados, destaca también a Vall D'Lluna Brut, distribuido en Eroski y Caprabo, que obtuvo igualmente 94 puntos y cuyo precio ronda los 3,39 euros. Se trata de un cava color pajizo, burbuja media y con rosario continuo sin corona. Sus aromas evidencian presencia media-alta de fruta madura, fruta de hueso, miel y frutos secos, además de brioche. La sensación en boca resulta equilibrada, con la acidez adecuada, persistencia apreciable y burbuja bien integrada. El tercer vino con mejor calificación es Val de Juy Brut (Alcampo), alcanzando también la puntuación de 94, con un precio medio de 4,95 euros. Este espumoso destaca por sus notas de levadura y panadería, frutas blancas y frutos secos perceptibles en nariz, acompañado por una equilibrada acidez y final amargoso suave.

Tal como publicó la OCU, la mayoría de los 25 cavas valorados en su estudio presentan buenas calificaciones. No obstante, Naltros Brut, Vall D'Lluna Brut y Val de Juy Brut sobresalen en la relación calidad-precio entre las opciones disponibles en las principales cadenas. Según consignó la organización, el abanico de precios analizados en los supermercados va desde los 3,18 euros hasta los 5,49 euros por botella, arrojando un coste medio de 3,67 euros en los productos valorados.

El examen realizado por la OCU incluyó la revisión de diversos parámetros técnicos: las características de alcohol, nivel de azúcares, acidez volátil y total, así como la presencia de aditivos y conservantes como los sulfitos. También se controló la existencia de ácido sórbico y ascórbico, compuestos que no se detectaron en los análisis de este año pero que habían aparecido en ocasiones anteriores en algunas muestras. Los resultados de la cata resaltan especialmente aquellos espumosos con burbuja fina y persistente, aromas a panadería y fruta blanca, y una experiencia en boca que muestra equilibrio y buena duración. Además, el estado de los corchos en todas las botellas fue considerado correcto, asegurando que estos cavas pueden conservarse apropiadamente durante el año siguiente cuando se almacenan bajo las condiciones recomendadas.

La OCU aconseja que los cavas se conserven en lugares frescos, secos y sin exposición a la luz. En cuanto a su consumo, se recomienda enfriar las botellas en la nevera al menos durante cuatro horas hasta que alcanzan una temperatura próxima a los 8ºC, y mantenerlas frescas en la mesa en una cubitera con agua y hielo. Según informó la organización, estos consejos garantizan la óptima preservación de sabor y características al momento de servir.

Los cavas seleccionados se presentan como una alternativa adecuada para celebraciones y eventos festivos, incluidos los menús de Navidad, ya que los espumosos tipo brut nature, extra brut y brut combinan bien con platos de pescado, mariscos, quesos y escabeches debido a su bajo contenido de azúcar, siempre por debajo de 12 gramos por litro. En cuanto a los vinos semisecos, cuyo contenido de azúcar puede alcanzar los 50 gramos por litro, la OCU establece que resultan más apropiados para acompañar postres, por su mayor dulzura.

Los resultados del estudio refuerzan la posibilidad de acceder a cavas de calidad sin necesidad de realizar un gasto elevado, según reportó la OCU. Al ofrecer alternativas recomendadas por menos de 5 euros la botella y tras una evaluación técnica y sensorial detallada, los consumidores cuentan con información relevante para elegir entre opciones asequibles y bien valoradas para distintas ocasiones.