Agencias

Multiverse Computing aterriza en Madrid avanzando en su meta de posicionarse como la principal empresa de IA española

La firma tecnológica amplía operaciones en la capital e inaugura sede en Paseo de la Castellana, donde concentrará talento especializado y avanzará en el despliegue de modelos compactos de inteligencia artificial orientados a eficiencia y sostenibilidad empresarial

Guardar

Ubicada en el número 200 del Paseo de la Castellana en Madrid, la nueva sede de Multiverse Computing reúne a más de 60 profesionales enfocados en áreas como ingeniería de software, análisis de datos, inteligencia artificial y arquitectura de soluciones. Según informó Europapress, la tecnológica ha inaugurado estas oficinas con el objetivo de fortalecer su estrategia de crecimiento e impulsar la penetración de sus modelos de inteligencia artificial comprimidos, conocidos como CompactifAI, en diversas industrias y organizaciones.

La apertura en la capital española no solo amplía la estructura física de Multiverse Computing dentro del país, sino que también potencia el despliegue de su tecnología basada en compresión de grandes modelos de lenguaje, que utiliza principios cuánticos para reducir los costes operativos y el consumo energético, manteniendo la precisión de los modelos. Tal como publicó Europapress, el cofundador y consejero delegado de la empresa, Enrique Lizaso, explicó que la nueva sede en Madrid funcionará como epicentro para iniciativas que acerquen CompactifAI a un mayor número de compañías y sectores, permitiendo que estas aprovechen las capacidades de la inteligencia artificial de una forma más sostenible y eficiente. Lizaso subrayó que la presencia de un equipo especializado en la capital facilitará una colaboración más estrecha con los clientes y socios, al tiempo que reforzará la integración de Multiverse Computing en el ecosistema de innovación tecnológica madrileño y europeo.

El medio Europapress detalló que la estrategia de expansión busca consolidar a Multiverse Computing como el principal proveedor español de modelos de inteligencia artificial, respaldado por el crecimiento que la firma ha registrado desde su fundación en San Sebastián en 2019. A este desarrollo ha contribuido recientemente una ronda de financiación por 189 millones de euros, aportados por fondos de inversión internacionales, empresas y organismos públicos, recursos que, según reportó Europapress, se destinarán a afianzar la presencia de Multiverse Computing en importantes polos tecnológicos y a fortalecer la capacidad de desarrollo de la compañía.

Además de Madrid y San Sebastián, la compañía cuenta con oficinas en ciudades tecnológicas internacionales como París, Londres, Múnich, Milán y San Francisco, lo que refuerza el carácter global de su actividad y amplía la captación de talento altamente especializado. De acuerdo con Europapress, la dirección de Multiverse Computing considera que ese equipo multidisciplinar, presente tanto en la capital española como en los hubs internacionales, servirá de soporte para avanzar de forma rápida en nuevos proyectos y para liderar procesos innovadores orientados a la eficiencia y sostenibilidad empresarial mediante inteligencia artificial.

En palabras del CEO, recogidas por Europapress, la reciente inversión permitirá a la compañía afinar su oferta de modelos de inteligencia artificial comprimidos, aumentar la atracción de profesionales con alto nivel de cualificación y trabajar para que Multiverse Computing se convierta en uno de los unicornios europeos en el sector de la inteligencia artificial. La empresa también manifestó su compromiso de contribuir al posicionamiento de España como un referente en innovación tecnológica y desarrollo sostenible en el ámbito de la inteligencia artificial.

Multiverse Computing, fundada en 2019 en San Sebastián, ha evolucionado desde su concepción como startup hasta consolidarse como un actor relevante en el sector de la inteligencia artificial gracias a la diversificación de sus operaciones y a la aplicación de tecnología cuántica propia. Tanto la apertura de la sede en Madrid como la inversión anunciada responden a los desafíos y oportunidades de una industria en rápido crecimiento, en la que la eficiencia en el uso de recursos y la reducción de la huella energética resultan fundamentales.

La empresa planea que la nueva oficina en el Paseo de la Castellana se convierta en una plataforma clave para el desarrollo de nuevas soluciones, el soporte a clientes y la generación de alianzas estratégicas que permitan avanzar hacia el objetivo de liderazgo en inteligencia artificial a nivel nacional y europeo. Europapress recalcó la visión de Multiverse Computing de contribuir activamente al ecosistema empresarial a través de la innovación tecnológica y la sostenibilidad, potenciando el desarrollo de modelos de IA capaces de responder a las necesidades actuales y futuras de las empresas en un contexto global competitivo.

Temas Relacionados

Multiverse ComputingInteligencia artificialMadridSan SebastiánEnrique LizasoCompactifAIParísUnicornios europeosInnovación tecnológicaMachine learningEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La SEdO califica de "paso histórico" el respaldo de 7 CCAA para iniciar la tramitación de especialidades odontológicas

El respaldo obtenido por siete autonomías allana el camino para que el Ministerio estudie la creación de especialidades en Odontología, medida que permitiría una regulación uniforme, mejoras asistenciales y mayor seguridad jurídica en toda España

Infobae

El periodista turco Levent Gultekin, en libertad condicional tras ser detenido por difundir información falsa

Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten sobre el aumento de medidas represivas contra críticos y comunicadores en Turquía, luego de la liberación bajo supervisión judicial del reconocido columnista tras ser arrestado por compartir datos cuestionados por las autoridades

El periodista turco Levent Gultekin,

Dinamarca acusa a Rusia de varios ciberataques contra una infraestructura de agua y en las elecciones locales

Las investigaciones señalan que grupos vinculados a Moscú orquestaron sofisticas incursiones informáticas sobre servicios clave durante 2024 y 2025, buscando entorpecer procesos electorales y afectar empresas esenciales en contexto de crecientes tensiones internacionales

Dinamarca acusa a Rusia de

El Ayuntamiento abre el plazo de solicitudes del XVI Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado

La edición de este año presenta cambios relevantes para simplificar la inscripción, que ahora requiere menos documentación inicial, mientras la convocatoria estará abierta hasta enero de 2026 y la obra ganadora será publicada y premiada con 4.000 euros

El Ayuntamiento abre el plazo

Reino Unido sanciona a individuos y milicias vinculadas al expresidente sirio por violencia contra civiles

Autoridades británicas aplican restricciones económicas y de movilidad contra seis allegados y tres grupos armados de la era Al Assad, señalados por la ONU por su rol violento durante la crisis en la costa siria del primer trimestre de 2025

Reino Unido sanciona a individuos