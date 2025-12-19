Multiverse Computing aterriza en Madrid avanzando en su meta de posicionarse como la principal empresa de IA española

Ubicada en el número 200 del Paseo de la Castellana en Madrid, la nueva sede de Multiverse Computing reúne a más de 60 profesionales enfocados en áreas como ingeniería de software, análisis de datos, inteligencia artificial y arquitectura de soluciones. Según informó Europapress, la tecnológica ha inaugurado estas oficinas con el objetivo de fortalecer su estrategia de crecimiento e impulsar la penetración de sus modelos de inteligencia artificial comprimidos, conocidos como CompactifAI, en diversas industrias y organizaciones.

La apertura en la capital española no solo amplía la estructura física de Multiverse Computing dentro del país, sino que también potencia el despliegue de su tecnología basada en compresión de grandes modelos de lenguaje, que utiliza principios cuánticos para reducir los costes operativos y el consumo energético, manteniendo la precisión de los modelos. Tal como publicó Europapress, el cofundador y consejero delegado de la empresa, Enrique Lizaso, explicó que la nueva sede en Madrid funcionará como epicentro para iniciativas que acerquen CompactifAI a un mayor número de compañías y sectores, permitiendo que estas aprovechen las capacidades de la inteligencia artificial de una forma más sostenible y eficiente. Lizaso subrayó que la presencia de un equipo especializado en la capital facilitará una colaboración más estrecha con los clientes y socios, al tiempo que reforzará la integración de Multiverse Computing en el ecosistema de innovación tecnológica madrileño y europeo.

El medio Europapress detalló que la estrategia de expansión busca consolidar a Multiverse Computing como el principal proveedor español de modelos de inteligencia artificial, respaldado por el crecimiento que la firma ha registrado desde su fundación en San Sebastián en 2019. A este desarrollo ha contribuido recientemente una ronda de financiación por 189 millones de euros, aportados por fondos de inversión internacionales, empresas y organismos públicos, recursos que, según reportó Europapress, se destinarán a afianzar la presencia de Multiverse Computing en importantes polos tecnológicos y a fortalecer la capacidad de desarrollo de la compañía.

Además de Madrid y San Sebastián, la compañía cuenta con oficinas en ciudades tecnológicas internacionales como París, Londres, Múnich, Milán y San Francisco, lo que refuerza el carácter global de su actividad y amplía la captación de talento altamente especializado. De acuerdo con Europapress, la dirección de Multiverse Computing considera que ese equipo multidisciplinar, presente tanto en la capital española como en los hubs internacionales, servirá de soporte para avanzar de forma rápida en nuevos proyectos y para liderar procesos innovadores orientados a la eficiencia y sostenibilidad empresarial mediante inteligencia artificial.

En palabras del CEO, recogidas por Europapress, la reciente inversión permitirá a la compañía afinar su oferta de modelos de inteligencia artificial comprimidos, aumentar la atracción de profesionales con alto nivel de cualificación y trabajar para que Multiverse Computing se convierta en uno de los unicornios europeos en el sector de la inteligencia artificial. La empresa también manifestó su compromiso de contribuir al posicionamiento de España como un referente en innovación tecnológica y desarrollo sostenible en el ámbito de la inteligencia artificial.

Multiverse Computing, fundada en 2019 en San Sebastián, ha evolucionado desde su concepción como startup hasta consolidarse como un actor relevante en el sector de la inteligencia artificial gracias a la diversificación de sus operaciones y a la aplicación de tecnología cuántica propia. Tanto la apertura de la sede en Madrid como la inversión anunciada responden a los desafíos y oportunidades de una industria en rápido crecimiento, en la que la eficiencia en el uso de recursos y la reducción de la huella energética resultan fundamentales.

La empresa planea que la nueva oficina en el Paseo de la Castellana se convierta en una plataforma clave para el desarrollo de nuevas soluciones, el soporte a clientes y la generación de alianzas estratégicas que permitan avanzar hacia el objetivo de liderazgo en inteligencia artificial a nivel nacional y europeo. Europapress recalcó la visión de Multiverse Computing de contribuir activamente al ecosistema empresarial a través de la innovación tecnológica y la sostenibilidad, potenciando el desarrollo de modelos de IA capaces de responder a las necesidades actuales y futuras de las empresas en un contexto global competitivo.