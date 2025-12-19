Agencias

MSF denuncia la falta de electricidad en Ucrania: "En muchas zonas no hay apenas luz seis u ocho horas al día"

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado este viernes la falta de electricidad en zonas de Ucrania atacadas por las fuerzas rusas en el marco de la invasión, que se acerca ya a su cuarto año, y ha alertado de que en muchas áreas "apenas hay luz seis u ocho horas al día".

Desde la organización, han apuntado a que las fuerzas rusas "siguen llevando a cabo intensos bombardeos contra la infraestructura energética de Ucrania" y han sostenido que, como resultado, "se estima que más de un millón de personas se enfrentan a cortes de electricidad, lo que también afecta al suministro de calefacción y agua".

"En un momento en el que las temperaturas comienzan a descender por debajo de cero, muchas viviendas apenas cuentan con tres y cuatro horas de electricidad por la noche y otras tres o cuatro horas durante el día, lo que obliga a la población a adaptar sus patrones de trabajo y sueño para cuidar de sus hogares y familias", ha lamentado la ONG en un comunicado.

El coordinador de MSF en el este de Ucrania, Enrique García, ha advertido del impacto de los bombardeos contra la infraestructura energética en desplazados, pacientes y sistema de salud". "En Dnipró he visitado un refugio en donde viven más de 200 personas desplazadas que han huido del frente de guerra. (...) Justo cuando llegó nuestro equipo médico, se fue la luz. Todos los pasillos estaban oscuros, las habitaciones frías y sin forma de calentar la comida", ha lamentado.

"Esta es la vida cotidiana de los residentes del refugio y de muchas personas que siguen viviendo cerca de los combates", ha explicado, al tiempo que ha detallado que los desplazados "antes de huir, intentaban cocinar fuera de sus bloques de apartamentos durante las breves pausas entre los bombardeos".

"Los ataques rusos", prosigue, "afectan directamente a nuestros pacientes, pero también a todo el sistema sanitario en general". "En muchas zonas, incluidas aquellas en las que vivimos y trabajamos, solo hay electricidad durante tres o cuatro horas al día y otras tres o cuatro horas por la noche", ha aseverado.

García ha hecho hincapié en que los cirujanos "a veces tienen que interrumpir las operaciones" y ha subrayado que las subidas de tensión "pueden dañar los equipos esenciales".

