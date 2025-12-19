Marcelino García Toral: "Nuestra situación es complicada por la falta de efectivos, no por los resultados"

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, quiso dejar claro que el 'Submarino' está en buena dinámica a pesar de las eliminaciones en Champions y Copa del Rey, y que atraviesan una "situación complicada" por la "falta de efectivos" y no por esos resultados, de cara al duelo de este domingo contra el FC Barcelona.

"En dos eliminatorias de Copa necesitamos más de 60 tiros a puerta para meter dos goles. Es fútbol, pero estoy orgulloso y agradecido a la actitud que demostró el equipo. Lo único que podríamos pedirnos es que cuando vamos con resultado en contra nos sobra precipitación, ansiedad de ganar en un equipo joven", dijo en rueda de prensa este viernes con motivo del duelo contra el Barça.

"Cuando un equipo gana solo se ven las virtudes. Cuando no gana, se empieza a hablar de lo que falta. Creo que en estos partidos, lo que no nos llevó a ganarlos fue la contundencia en las áreas. En la Copa hemos visto una tremenda igualdad, el Barça, el Athletic, pero fueron contundentes en su área. A nosotros el Racing nos metió dos goles con dos llegadas", añadió.

Sin embargo, Marcelino recordó los buenos números en Liga. "Tenemos que intentar mejorar. En Liga somos el equipo menos goleado. Son las paradojas que tiene el fútbol. Somos un equipo joven que necesita experiencia y madurez", afirmó, antes de valorar la marcha del equipo amarillo peleando por el liderato.

"En el vestuario somos de hablar de lo inmediato. En el fútbol actual, en nuestra Liga es muy difícil que un club como el Villarreal pueda disputar la Liga al Real Madrid y FC Barcelona. Ojalá aguantemos ahí lo máximo posible, es nuestra intención, para al final de competición digamos que la temporada del Villarreal ha sido un éxito. Ahora estamos cerca de Navidad, casi la mitad de competición, y estoy orgulloso del rendimiento del equipo", dijo.

"Creo en las dinámicas. Nos duele no haber respondido a las expectativas, pero ya está. El equipo tiene una dinámica, en el 2025 es el tercer equipo del fútbol español en cuanto a puntuación. Tiene un mérito exagerado en función de dónde venimos. No me voy a quedar con lo último, el dolor o la decepción, las derrotas nos enseñan. Tenemos capacidad, todos los equipos pasan por una racha mala, nos tocó en estos dos partidos, que perdimos pero no hicimos el ridículo. Nuestra situación es más complicada por la falta de efectivos que por los resultados anteriores, no tenemos todas nuestras armas y el Barça sí que las tiene", añadió.

El técnico asturiano explicó la bajas, con la duda de un Gerard Moreno con "buenas sensaciones" pero al que no forzarán. "El equipo a nivel físico estamos con pinzas, porque tenemos dos jugadores en la Copa de África y bastantes lesionados, estamos tremendamente justos para este partido. Nos coincide al final, hay un cansancio físico y mental. No nos viene mal este parón, por lesionados y a nivel mental", confesó, antes de hablar de un Barça al que no gana el Villarreal en casa desde 2018.

"El Barça normalmente tendrá una estadística similar con muchos otros equipos, hay un momento en que se rompe esa dinámica, tenemos la ilusión. Lo que más llama la atención es la calidad, el atrevimiento, unido a su gran talento, capacidad de Lamine, que parece que con todas esas virtudes, tiene otra, que es la madurez de 30 años con 18. Y además está rodeado de grandes futbolistas a un gran nivel, Pedri, Raphinha, Ferran, Rashford, son un equipo con un estilo muy definido, muy constante en el esfuerzo. Flick le ha dado aspectos de profundidad en el juego, es un equipo muy completo y para el espectador es superatractivo", terminó.