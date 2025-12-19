Las fuerzas de seguridad matan a cuatro atacantes tras un asalto contra una base en el norte de Pakistán

Las fuerzas de seguridad de Pakistán han matado este viernes a cuatro atacantes tras un asalto contra una base situada en la localidad de Boya, situada en la provincia de Waziristán Norte, cerca de la frontera con Afganistán, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría.

Fuentes de seguridad citadas por el diario paquistaní 'Dawn' han detallado que el ataque, iniciado por un terrorista suicida que ha empotrado un coche bomba contra uno de los muros de la instalación, ha provocado unos enfrentamientos en el que cuatro o cinco asaltantes han intentado entrar en la base.

Así, han recalcado que tres de ellos han muerto tiroteados mientras intentaban penetrar en las instalaciones, mientras que otro de los sospechosos ha sido rodeado, sin que por ahora haya informaciones sobre bajas entre las fuerzas de seguridad.

Por otra parte, han achacado el ataque a Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, que ha incrementado durante los últimos meses sus atentados contra militares y civiles en el norte de Pakistán.

La zona fronteriza con Afganistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul. Islamabad ha llevado a cabo varios ataques aéreos contra territorio afgano en los últimos meses alegando que actúa contra el citado grupo.