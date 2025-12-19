La SEdO califica de "paso histórico" el respaldo de 7 CCAA para iniciar la tramitación de especialidades odontológicas

La Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (SEdO) ha calificado de "paso histórico" el aval técnico presentado por siete comunidades autónomas para iniciar la tramitación y el reconocimiento oficial de especialidades odontológicas, gracias al reciente respaldo de la Comunidad Valenciana, que se suma al de La Rioja, Islas Baleares, Murcia, Aragón, Cantabria y Extremadura.

"Hoy la Odontología española ha dado un paso histórico; por primera vez hemos logrado superar una barrera que nunca antes habíamos conseguido salvar y abrir la puerta para llevar al Ministerio la solicitud de las especialidades. Aún queda camino, pero ya no hay marcha atrás", ha afirmado el presidente de la SEdO, el doctor Javier Girón de Velasco.

Tras ello, ha resaltado que el inicio del proceso regulatorio supone un marco formativo y competencial "más claro y homogéneo", con unos itinerarios docentes definidos, criterios de acreditación objetivos y estándares comunes de evaluación, lo que repercutirá en una atención "mejor estructurada y de mayor calidad", con itinerarios de atención más definidos y trazables, con derivaciones más ágiles y roles profesionales bien delimitados en casos complejos.

Girón también ha señalado que favorecerá la coordinación asistencial e interdisciplinar; reducirá la variabilidad clínica y facilitará la planificación de recursos humanos en el sistema público y en la práctica privada; aportará mayor seguridad jurídica y movilidad profesional en el espacio europeo; mejorará la transparencia ante pacientes y administraciones; y creará un entorno "propicio" para la investigación traslacional y la actualización continua.

ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTATUTOS

Por otro lado, la SEdO ha informado sobre una actualización de sus estatutos para facilitar el acceso a la membresía, simplificando trámites para miembros afiliados y creando vías más ágiles hacia la condición de miembro diplomado; y potenciar el desarrollo profesional continuo mediante criterios claros de participación científica, docencia y actualización.

Entre las reformas se han incorporado mecanismos de representación y gobernanza que permitirán integrar, con "voz y voto", el futuro marco de especialidades cuando sea una realidad normativa.

"Desde la SEdO nos estamos preparando para ese futuro que ya se vislumbra. Creemos en una ortodoncia moderna, integradora y fuerte, y trabajamos para que nuestra Sociedad siga siendo la casa común de los profesionales a lo largo de toda su carrera", ha añadido Girón.

Por último, ha subrayado que el reconocimiento institucional de la ortodoncia en España pasa por la propia organización, y que "cuanta más unidad, más fuerza".