La ONU pide "calma" tras la muerte de un influyente activista por un disparo en Bangladesh

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha pedido "calma" a la población de Bangladesh tras la muerte del influyente político y activista Sharif Osman Hadi, que recibió un disparo a manos de un grupo de seguidores de la ex primera ministra Sheij Hasina cuando se encontraba en Singapur.

"La venganza y las represalias solo ahondarán las divisiones y socavarán los derechos de todos", ha afirmado Turk, que ha instado a "todo el mundo a evitar la violencia" para no sumir al país en una nueva crisis política a medida que se prepara para poner fin al periodo de transición con las elecciones previstas para el próximo mes de febrero.

En este sentido, ha instado en un comunicado a las autoridades abrir una investigación "imparcial, justa, exhaustiva y transparente sobre el ataque que llevó a la muerte de Hadi y garantizar que se lleva a cabo un proceso justo y que los responsables rinden cuentas".

Sus palabras llegan a medida que avanzan las protestas en la capital del país, Daca, tras la muerte de Osman Hadi, que ha fallecido a causa de la gravedad de las heridas días después de haber recibido el disparo. Desde que comenzaron las protestas, varios periodistas han denunciado agresiones y ataques incendiarios contra redacciones.

"Con las elecciones previstas para febrero, es de vital importancia garantizar que existe una atmósfera en la que los candidatos puedan participar de forma segura en la vida pública y expresar libremente sus opiniones", ha dicho, en relación con el perfil del activistas, que era también candidato a los comicios.

"Quiero insistir a las autoridades en la importancia de defender la libertad de expresión, de asamblea pacífica y la seguridad para los periodistas en estos momentos tan importantes, además de impedir que la violencia aumente", ha dicho Turk.

