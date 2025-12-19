La exposición 'Tiempo tempo' muestra la obra pictórica de Castro Crespo y la fotografía de García Galván

El pintor Juan Carlos Castro Crespo despliega en la serie 'Preludio' un enfoque plástico en el que, según detalló la Diputación de Sevilla, cada obra constituye una declaración continua de energía, invitando a los espectadores a interpretar la sensibilidad y la investigación visual desarrollada por el artista. En ese contexto, la Sala Provincia de la Casa de la Provincia acoge hasta el 25 de enero la exposición "Tiempo & tempo", que reúne la pintura de Castro Crespo y la propuesta fotográfica de Santiago García Galván, en un recorrido inmersivo y dual por La Habana. El evento, presentado este viernes, forma parte del Otoño Cultural Iberoamericano y cuenta con la organización de la Fundación Caja Rural del Sur.

De acuerdo con lo comunicado por la institución provincial, la muestra propone dos discursos artísticos diferenciados pero convergentes. En una de las salas se encuentran las obras de Castro Crespo, que desarrollan juegos de forma y color desde la abstracción, mientras que en la otra, la narrativa visual de García Galván se plantea como una reelaboración de la cotidianidad habanera a través de la lente e inspiración literaria. El comisario Adolfo Morales definió 'Preludio' como una vía para aproximarse a la originalidad del pintor, subrayando la disposición de formas y atmósferas que dan lugar a un universo plástico particular, donde el espectador puede descifrar distintas capas de lectura.

Según consignó la Diputación de Sevilla, la propuesta de García Galván, titulada 'El tiempo de Alicia', introduce una estrategia narrativa que sitúa a los personajes de la obra de Lewis Carroll, Alicia y el conejo, en diversos rincones urbanos de la capital cubana. Esta reelaboración visual articula escenas en las que se mezclan puntos de la realidad cotidiana local con el imaginario surgido de la literatura, logrando que las imágenes resulten, al mismo tiempo, documentos del acontecer diario y evocaciones de lo soñado.

El recorrido curatorial permite a los visitantes alternar de manera fluida entre ambas disciplinas, sin perder el hilo conductor propuesto por la exposición. Según publicó la nota de la Diputación de Sevilla, el espacio facilita así la comparación entre la energía plástica de la pintura y el carácter narrativo de la fotografía documental y creativa. Las composiciones de Castro Crespo reflejan una capacidad para transformar el espacio visual con cada pieza, mientras que García Galván articula un paralelismo entre la continuidad temporal de La Habana y el ritmo de las secuencias fotográficas.

En la visión del comisario, tal y como reportó la organización, la presencia de los personajes y escenarios de 'El tiempo de Alicia' revela una ciudad suspendida entre la experiencia cotidiana y la posibilidad de lo fantástico. Las fotografías de García Galván ubican al visitante en la “madriguera del conejo” característica del relato de Carroll, recorriendo tanto escenarios reconocibles de la vida urbana como locaciones que sugieren un ambiente propio de la fábula.

La muestra, según explicó la Fundación Caja Rural del Sur a través de la comunicación institucional, se enmarca en una programación orientada a poner en valor miradas contemporáneas sobre el arte iberoamericano, favoreciendo el cruce de perspectivas, técnicas y lenguajes. Esta conjunción de la pintura abstracta con la fotografía narrativa se configura como un espacio de diálogo sobre el paso del tiempo, la construcción artística de la ciudad y el reflejo emocional de sus habitantes.

La organización informó que la entrada a la Sala Provincia es libre hasta el 25 de enero, permitindo así el acceso a una propuesta que explora diferentes formas de entender y representar la experiencia urbana y artística en La Habana. La exposición busca promover la innovación y el intercambio cultural dentro del panorama artístico contemporáneo, a partir de la convergencia entre los trabajos de Castro Crespo y García Galván.