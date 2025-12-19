Fundación SGAE celebra una 'Navidad de cine' con las mejores películas españolas del año en la Sala Berlanga de Madrid

Fundación SGAE celebra el ciclo 'Navidad de cine' en la Sala Berlanga de Madrid, que reunirá las mejores películas españolas del año del 23 de diciembre al 10 de enero. En concreto, se podrán ver películas como 'Los domingos', 'Romería', 'Maspalomas', 'Mi amiga Eva' o 'Nosotros', según ha informado la institución.

La programación comenzará el próximo martes con 'Los domingos', película ganadora en los Premios Forqué y favorita en la carrera a los Goya, donde la directora y guionista, Alauda Ruiz de Azúa, confirma su apuesta por la intimidad familiar.

En 'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, su protagonista tiene que abandonar su idílica vida en el sur de Gran Canaria para regresar a un San Sebastián gris en el que vuelve a reprimir su homosexualidad; mientras que en 'Mi amiga Eva'", una mujer interpretada por Nora Navas decide romper su matrimonio pasados los 50 años de edad y en 'Romería', de Carla Simón, se hace un "retrato sensible de tradiciones y vínculos que perduran más allá del estigma".

El ciclo también realizará un coloquio abierto el 3 de enero con la directora, Helena Taberna, tras la proyección de su largometraje 'Nosotros', sobre una pareja atravesada por problemas contemporáneos como la precariedad, los ritmos "turbocapitalistas" o la interdependencia.