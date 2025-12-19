Fallece una mujer de 91 años tras declararse un incendio en su vivienda de El Provencio (Cuenca)

Una mujer de 91 años de edad ha perdido la vida tras declararse un incendio en su vivienda, situada en la calle Comisario de la localidad conquense de El Provencio.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que la llamada de aviso tuvo lugar sobre las 20.00 horas de este pasado jueves.

Hasta la vivienda se desplazaron una UVI, agentes de la Guardia Civil y bomberos del parque de Villarrobledo, que cuando pudieron acceder a la vivienda tan solo pudieron constatar el fallecimiento de la anciana.