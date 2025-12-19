Emma García hace balance de 2025 y desvela cómo pasará estas Navidades

El alta médica de Charly, esposo de Lydia Lozano, fue motivo de celebración para su círculo cercano y compañeros del medio televisivo, después de más de dos meses de hospitalización que generaron preocupación y expectación entre quienes siguieron de cerca su estado de salud. Según detalló el medio, Emma García se pronunció sobre este acontecimiento, destacando la alegría que supuso la recuperación de Charly y el consuelo que brindó a Lozano y su familia en vísperas navideñas. La presentadora afirmó: “¡Qué buenísima noticia, lo estábamos esperando todos. Así que Lydia, el mejor regalo de Navidad. Y ojalá disfrutéis mucho con Charly estas Navidades y todos viéndote, porque lo hemos pasado mal, ¿eh? No creas, ha sido complicado verla con esas lágrimas, pero la tía qué fuerte es, cómo se ha puesto ahí delante”.

De acuerdo con la información publicada, Emma García aprovechó la ocasión del balance anual para referirse tanto a su experiencia profesional como personal. En un acercamiento a los medios, la conductora anunció que, al finalizar la transmisión del próximo programa de ‘Fiesta’, viajará a San Sebastián para reencontrarse con su familia y pasar las festividades en su ciudad natal. Tal como consignó el medio, la periodista contó cómo planea alternar los compromisos laborales y el tiempo de descanso en un periodo festivo que tendrá actividades dentro y fuera de los platós. “Las fiestas se presentan muy intensas, con muchos focos, con muchas luces y con muchas ganas de compartir no solo en el plató los fines de semana y los festivos, sino en casa. No voy a parar, de ‘Fiesta’ en ‘Fiesta’ y tiro porque me toca”, expresó, haciendo referencia al ritmo de trabajo y la convivencia familiar que caracterizarán su cierre de año.

Durante su intervención en la gala solidaria ‘¡Buenos días, Javi y Mar! Por un mundo mejor’, organizada por Cadena 100 en Madrid, García participó en la entrega de premios que reconocen el esfuerzo altruista de personas anónimas, un tema que resaltó como fundamental tanto en sus declaraciones públicas como en sus mensajes para el nuevo año. Según reportó el medio, la presentadora compartió su preferencia por los dulces navideños y explicó cómo la carga de trabajo facilita mantener el equilibrio en la dieta: “Yo soy muy de turrón, y soy de panettone. Y de todo lo que se tercie. Como voy a estar trabajando y disfrutando, pues se lleva mucho mejor el tema de la dieta porque no te da tiempo a atiborrarte”.

La periodista abordó también los contrastes de la temporada navideña, mencionando la dificultad de estas fechas para quienes sienten la ausencia de seres queridos pero alentando a aprovechar las oportunidades de compartir con quienes permanecen cerca. “A veces las navidades son complicadas porque es inevitable no acordarte de las personas a las que quieres y que se han ido, pero hay otras que están ahí y hay que aprovechar para estar con ellos y para compartir. Así que si no eres navideña hay que intentar serlo de alguna manera”, manifestó García según informó el medio.

Al referirse a su valoración del año, García transmitió un balance favorable en los ámbitos laboral y personal, según consignó la publicación. Expresó el deseo de que el próximo año esté marcado por el entusiasmo y el esfuerzo renovado en el trabajo, sin perder de vista la importancia del bienestar colectivo: “Que sigamos disfrutando de nuestro trabajo y hombre, poniendo un poquito de alegría y una sonrisa. Aunque hay situaciones que es muy complicado, pero vamos a intentarlo. Ayudarnos, no machacarnos”, manifestó como anhelo para el cierre del ciclo y el inicio de uno nuevo.

La exposición pública y su impacto en la esfera digital fue otro tema que la presentadora trató en diálogo con la prensa, especialmente a raíz de mensajes recientes de Lolita Flores sobre las críticas en redes sociales debido a su edad y opiniones. Tal como detalló el medio, García señaló: “Yo afortunadamente no he llegado a ese límite, pero ser un personaje público, ser una cara conocida o ser una persona que sale delante de la tele o que hace lo que sea públicamente, no tiene que darte vía libre para que insultes con esa rabia porque tú no sabes la persona como lo está recibiendo y a lo mejor está con una sonrisa, pero está pasando por un momento muy difícil y muy complicado y luego da igual, aunque esté pasando por un buen momento, no se puede insultar de esa manera y habría que controlarlo y me parece fenomenal que se denuncie siempre, porque al final no dejan de ser cobardes que tienen mucho dentro, lo tienen que sacar y hacen daño”.

Durante la ceremonia solidaria, la importancia del apoyo mutuo y la gratitud hacia quienes colaboran para mejorar el entorno social obtuvieron un papel central. Según relató el medio, Emma García insistió en la necesidad de fomentar la solidaridad y la empatía tanto en la vida personal como en el ámbito profesional y en la esfera pública, subrayando que el reconocimiento de quienes aportan de forma desinteresada contribuye al fortalecimiento del tejido social.

El entorno mediático, según subrayan los hechos recogidos por el medio, vivió momentos de tensión ligados a situaciones de salud y acompañamiento de figuras públicas como Lydia Lozano. La recuperación de su esposo Charly no solo proporcionó alivio a la familia directa, sino que simbolizó para sus compañeros y seguidores un motivo de esperanza y celebración en fechas especialmente sensibles.

En el repaso de logros, desafíos y prioridades personales expuesto durante el evento, la presentadora reiteró la importancia de valorar las ocasiones de reencuentro familiar y mantener el respeto en los distintos entornos sociales y digitales. Los testimonios recogidos en el acto solidario, junto al anuncio de sus planes personales y el mensaje de convivencia y tolerancia, Resumieron, según el medio, el espíritu que Emma García desea impulsar durante la temporada navideña y ante la llegada de un nuevo año.