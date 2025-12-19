El Telescopio TTT en el Observatorio del Teide detecta el primer 'jet' periódico y oscilante en un cometa interestelar

Las observaciones realizadas con el Two-meter Twin Telescope (TTT) en el Observatorio del Teide permitieron al equipo científico detectar, por primera vez, una modulación periódica y oscilante de un chorro de gas y polvo en un cometa procedente del espacio interestelar, el 3I/ATLAS. Según detalló el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), este hallazgo proporciona evidencia directa de actividad localizada en un núcleo creado fuera del Sistema Solar, abriendo nuevas posibilidades en el estudio de la formación y dinámica de cuerpos celestes de origen extragaláctico.

De acuerdo con lo publicado en la revista Astronomy & Astrophysics y recogido por el IAC, la investigación estuvo liderada por Miquel Serra-Ricart, director científico de Light Bridges, y cuenta con la colaboración de Javier Licandro, investigador del IAC, así como de Miguel R. Alarcón, investigador predoctoral del mismo instituto y director de operaciones científicas en Light Bridges. El equipo llevó a cabo una campaña intensiva de 37 noches entre julio y septiembre de 2025, como parte del proyecto PLANETIX25, durante la cual se emplearon al máximo las capacidades de almacenamiento y cálculo de la infraestructura ASTRO POC, una plataforma pública-privada dedicada al procesamiento de datos astrofísicos.

La aplicación de una técnica de transformación laplaciana en el análisis de las imágenes permitió identificar un chorro tenue pero bien definido de gas y polvo emanando del núcleo del cometa 3I/ATLAS. El medio IAC informó que esta es la primera vez que se constata la presencia de un mecanismo de eyección focalizada en un núcleo interestelar. El seguimiento detallado del chorro permitió observar una oscilación periódica significativa alrededor del eje de rotación del núcleo, lo que aportó información crucial sobre el periodo de rotación del cometa.

El análisis estableció que el periodo de rotación del 3I/ATLAS oscila entre 14 y 17 horas, siempre que el origen del chorro se sitúe próximo a uno de los polos del cuerpo. Este resultado reconfirma los datos preliminares obtenidos por el equipo investigador del IAC, el Gran Telescopio Canarias (GTC o Grantecan) y la Universidad Complutense de Madrid en julio de ese año, cuando los expertos ya habían propuesto esa duración para el ciclo rotacional a partir de variaciones en la luminosidad de la coma.

Miquel Serra-Ricart subrayó que este descubrimiento ha sido posible gracias a la combinación de datos procedentes de diferentes observatorios y a la adopción de metodologías de procesamiento avanzadas. Según indicó al IAC, “el 3I/ATLAS es un cometa interestelar extraordinariamente normal”, lo que permite comparar directamente los procesos que generan chorros en cuerpos del Sistema Solar con los observados en este visitante extragaláctico. Serra-Ricart explicó, además, que la observación periódica del chorro confirma el periodo de rotación estimado y demuestra la viabilidad del análisis detallado de la actividad de cuerpos interestelares.

Javier Licandro destacó ante el IAC la relevancia de caracterizar los jets en un objeto como 3I/ATLAS, ya que esto ofrece la oportunidad de indagar sobre el comportamiento físico y los procesos a los que se somete materia prístina que no ha interactuado significativamente con el Sistema Solar. Analizar los cometas interestelares proporciona acceso a materiales y dinámicas que reflejan la evolución y composición de otros sistemas planetarios, contribuyendo a ampliar el conocimiento sobre el origen y formación de cuerpos celestes más allá del entorno solar.

El IAC detalló que los chorros cometarios son elementos esenciales para rastrear la actividad interna y el estado de rotación de los núcleos. En este caso, el uso de técnicas de filtrado óptimo permitió realzar las estructuras tenues del chorro frente al fondo brillante de la coma del cometa, lo que facilitó identificar y analizar la oscilación del fenómeno. Este método ofrece nuevas herramientas para estudiar la física de cuerpos menores procedentes del espacio interestelar.

Light Bridges, mencionada por el IAC como institución líder en la gestión de telescopios robóticos y procesamiento de grandes volúmenes de datos, juega un papel destacado en el desarrollo de investigaciones como ésta desde sus instalaciones en el Observatorio del Teide. Sus capacidades técnicas y la colaboración estrecha con el IAC han permitido avanzar en el estudio detallado de objetos extragalácticos, agregando valor al análisis científico y promoviendo el acceso a una infraestructura de observación y computación de alto nivel.

Según publicó el IAC, la detección y el análisis detallado del chorro en el cometa 3I/ATLAS no solo enriquecen el conocimiento sobre la física de los cometas procedentes de otros sistemas planetarios, sino que también abren la posibilidad de comparar las características fundamentales de estos objetos con las de los cometas del Sistema Solar. El resultado amplía las perspectivas para futuras investigaciones centradas en el estudio de cuerpos interestelares, y en particular, en la comprensión de los mecanismos que regulan la actividad cometaria en ambientes ajenos al contexto solar.