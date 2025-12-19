Agencias

El presidente veta la reforma de la ley de nacionalidad tras la declaración de inconstitucionalidad

Guardar

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha anunciado este viernes que ha vetado las disposiciones de la ley de nacionalidad y las modificaciones al Código Penal que abrían la puerta a la pérdida de la ciudadanía en el país europeo, después de que el Tribunal Constitucional las declarara como inconstitucionales tras recibir el visto bueno del Parlamento luso.

"Tras el fallo del Constitucional, que declaró inconstitucionales ciertas disposiciones de la legislación sometida a control preventivo de constitucionalidad, (Rebelo de Sousa) las ha devuelto a la Asamblea, sin promulgarlas", reza un comunicado publicado por la Presidencia portuguesa.

En una carta enviada al presidente de la Asamblea Nacional, José Pedro Aguiar-Branco, el jefe de Estado ha explicado que ha decidido devolver al órgano que aprobó las disposiciones debido a la decisión del mencionado tribunal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 279 de la Constitución.

El texto propuesto para modificar el Código Penal estipulaba que la pérdida de nacionalidad podría aplicarse a cualquier persona que, siendo nacional de otro Estado, sea condenada a una pena de prisión efectiva de cuatro años o más dentro de los diez años siguientes a la adquisición de dicha ciudadanía.

En cuanto a la revisión de la ley de nacionalidad, incluye la ampliación de los plazos para que los extranjeros que residen legalmente en Portugal adquieran la nacionalidad portuguesa y la restricción de la concesión a los nacidos en Portugal, según recoge la agencia de noticias Lusa.

El lunes, el Constitucional falló en este sentido por unanimidad tres de las cuatro disposiciones, mientras que la cuarta recibió únicamente un voto en contra. La ley de nacionalidad y las enmiendas al Código Penal --propuestas por el Gobierno conservador de Luís Montenegro-- fueron aprobadas a finales de octubre con 157 votos a favor (con el apoyo de la ultraderecha y los partidos liberales) y 64 en contra.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Elisa Mouliaá reaparece ante las cámaras tras la decisión de la Fiscalía

La televisiva mantiene su postura tras el reciente pronunciamiento judicial, afirma “la denuncia va a seguir adelante” y expresa su confianza en el proceso pese al archivo solicitado, defendiendo la solidez de las pruebas y la credibilidad de su versión

Elisa Mouliaá reaparece ante las

La luna más grande de Saturno podría no tener océano, pese a las teorías iniciales

Un informe dirigido por la NASA y publicado en Nature sugiere que bajo la capa helada de Titán existirían formaciones de aguanieve y bolsas fangosas, no un océano global, lo que cambia el enfoque sobre la posible vida en ese satélite

La luna más grande de

Liga F consolida un reparto económico de 17 millones entre sus clubes

El crecimiento de la afición en estadios y en plataformas digitales, junto con nuevos acuerdos internacionales y el aumento constante de ingresos, impulsa el desarrollo, la solidez institucional y el atractivo global de la competición femenina en España

Liga F consolida un reparto

Mariló de la Rubia, muda al preguntarle si testificará a favor del hospital ante la demanda de Pantoja

El proceso judicial entre la reconocida cantante y el centro médico suma inquietud luego de que la ex persona de confianza de la artista evitara pronunciarse ante la prensa sobre su eventual respaldo a la institución sanitaria

Mariló de la Rubia, muda

Los sindicatos del Ámbito destacan avances en la negociación del Estatuto Marco tras reunirse este viernes con Sanidad

Los sindicatos del Ámbito destacan