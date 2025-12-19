Agencias

El Gobierno asegura que "nunca" se ha opuesto a la ILP de regularización y defiende su tramitación en el Congreso

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha defendido este viernes en el Congreso de los Diputados la tramitación parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de más de medio millón de personas extranjeras, sobre la que ha dicho que el Gobierno "nunca" se ha opuesto.

"Creo que es muy importante la tramitación, el correspondiente debate y el poder llegar a la consecución de esta Iniciativa Legislativa Popular. Este Gobierno no se opone a esta ILP, nunca lo hemos hecho", ha señalado Cancela en la jornada organizada en la Cámara Baja por el PSOE, con motivo del Día Internacional del Migrante, que se conmemoró este jueves 18 de diciembre.

En su intervención, ha subrayado que la ILP es una "cuestión pendiente" y ha añadido que, no solo cuenta con un amplio respaldo social, sino que también representa una de las principales vías de participación democrática. "La ciudadanía es el motor y la raíz de nuestra democracia", ha afirmado, insistiendo en la necesidad de que la propuesta sea debatida y tramitada en sede parlamentaria.

Igualmente, ha recalcado que el Ejecutivo "nunca" se ha opuesto a esta iniciativa y ha diferenciado esta propuesta de otras regularizaciones llevadas a cabo en etapas anteriores de la democracia. En esos casos, ha explicado, las regularizaciones partían del propio Gobierno y estaban condicionadas, en general, a la existencia de una oferta o contrato de trabajo como requisito imprescindible. "En este caso el planteamiento es muchísimo más amplio, por eso vale la pena luchar por él", ha subrayado.

En la misma línea, ha destacado el diálogo mantenido con los grupos parlamentarios y con la plataforma impulsora de la iniciativa, así como con las entidades sociales que la respaldan. En este sentido, ha defendido que el debate parlamentario permitirá clarificar posiciones y que quienes se oponen a la regularización expliquen públicamente sus motivos.

"Quien se opone, que se retrate y que diga que no está de acuerdo. Creo que eso también es muy importante que la ciudadanía lo sepa. Creo que estamos ante una enorme oportunidad para este país", ha afirmado.

En el ámbito europeo, Cancela también ha criticado los acuerdos alcanzados la semana pasada en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI), donde la mayoría de países de la Unión Europea respaldaron la derivación de personas migrantes a terceros países considerados "seguros". España, ha subrayado, se desmarcó de esa posición. "Y lo hemos dicho así y lo vamos a seguir manteniendo. Creemos que es tremendamente peligroso hablar y utilizar ese tipo de conceptos", ha añadido.

Asimismo, ha cuestionado qué se entiende exactamente por "país seguro" y ha alertado de los riesgos de externalizar la gestión migratoria fuera de las fronteras europeas. "No sabemos qué es un país seguro", ha insistido.

