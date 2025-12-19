Agencias

El extremo argentino Echeverri deja el Bayer Leverkusen y regresa al Manchester City

La salida del joven argentino se da tras decisión conjunta entre ambas partes, según detalló Kasper Hjulmand, quien argumentó exceso de competencia en la plantilla y poca participación del jugador durante su préstamo en la Bundesliga

Kasper Hjulmand, entrenador del Bayer Leverkusen, sostuvo que la competencia interna elevada en la plantilla y la escasa participación del jugador argentino Claudio Echeverri fueron factores clave para concluir anticipadamente su préstamo en el club alemán. El retorno de Echeverri al Manchester City, oficializado esta semana, obedece a una decisión consensuada entre ambas instituciones, según informó el medio.

De acuerdo con la información publicada por el medio, Hjulmand declaró que Echeverri no figurará entre los convocados para el partido correspondiente a la decimoquinta jornada de la Bundesliga frente al Leipzig, ya que el acuerdo entre Bayer Leverkusen y Manchester City determina la finalización de la cesión del futbolista. "Hemos acordado con el Manchester City que regrese. Por eso no está en la convocatoria", relató el técnico danés, quien añadió que la competencia por el puesto ha sido un obstáculo para la continuidad del extremo argentino.

El medio detalló que Echeverri, futbolista zurdo que puede desempeñarse como extremo o mediapunta, ha registrado poca actividad en la primera parte de la temporada. Durante su estancia en el Bayer Leverkusen, el argentino disputó un total de 12 partidos entre todas las competiciones, aunque solo participó como titular en tres ocasiones. Además, sumó un gol y una asistencia, lo que pone en evidencia las dificultades para consolidarse en la alineación titular.

Sobre la dificultad que enfrentó Echeverri para encontrar oportunidades, Hjulmand puntualizó, según reportó el medio, que "es un jugador joven y bueno, pero tenemos muchos jugadores en esa posición". El cuerpo técnico del club alemán valoró que el futbolista contaba con poca cuota de minutos, lo que motivó la coordinación con el Manchester City para anticipar su regreso.

Tras el corte del préstamo, el futuro inmediato de Echeverri se mantiene abierto. El medio consignó que el Manchester City podría gestionar una nueva cesión durante la ventana de transferencias de invierno, con el objetivo de que el futbolista acumule experiencia y continuidad en otro equipo. De esta manera, aunque retorna formalmente al club inglés, las opciones para definir su destino en la segunda parte de la temporada aún permanecen en evaluación.

La cesión interrumpida de Echeverri se enmarca en una estrategia habitual de grandes clubes europeos para promover el desarrollo de jóvenes talentos bajo diferentes contextos de competitividad. Según el medio, la experiencia limitada en el Leverkusen se suma a la dinámica de plantillas que cuentan con múltiples alternativas en posiciones de ataque, lo que acota las oportunidades para quienes no logran asentarse con rapidez.

Echeverri sigue perteneciendo contractualmente al Manchester City y su desempeño será valorado por el club durante las próximas semanas, mientras se decide si permanece bajo las órdenes del conjunto inglés o encuentra un nuevo destino a préstamo para continuar con su proceso de adaptación al fútbol europeo.

