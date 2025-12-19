Agencias

El ECDC confirma que las vacunas disponibles en la UE son eficaces contra el subtipo de la gripe en circulación

Expertos europeos avalan la inmunización tras hallazgos que indican niveles significativos de protección frente al virus circulante, con un llamado a priorizar grupos vulnerables ante el aumento de casos y hospitalizaciones, especialmente entre menores y mayores de 65 años

Las estimaciones publicadas por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) muestran que las vacunas contra la gripe circulante en la Unión Europea mantienen niveles de protección que oscilan entre el 52 y el 57 por ciento frente al subtipo predominante del virus A(H3N2), situación que se produce en un contexto de incremento sostenido de contagios y hospitalizaciones, sobre todo en menores de 14 años y adultos mayores de 65 años. Esta información, divulgada el viernes por el ECDC y replicada por distintos medios, resalta la importancia de fortalecer la campaña de inmunización entre los colectivos considerados más vulnerables, a fin de mitigar la presión sobre los sistemas de salud ante el avance del nuevo subclado K de la gripe A(H3N2), prevalente en los países europeos que notifican datos sobre la actual ola epidémica.

Según detalló el ECDC, la falta de coincidencia total entre las cepas presentes en las vacunas incluidas en el programa de inmunización de esta temporada y el subclado K recién identificado —ahora dominante en Europa— ha generado inquietud respecto al nivel de protección real. Sin embargo, el organismo europeo informó que los resultados preliminares recabados en su red de monitoreo epidemiológico avalan la eficacia de los preparados actuales, especialmente frente al virus A(H3N2), e insisten en la recomendación de ofrecer la vacunación a la mayor cantidad posible de personas pertenecientes a los grupos de riesgo.

A través de su participación en el consorcio I-MOVE y el programa VEBIS, el ECDC implementa anualmente estudios multinacionales para medir la efectividad real de las vacunas que se administran. Para obtener esta información, recluta pacientes de distintas edades diagnosticados con infección respiratoria aguda o síntomas similares a la gripe en consultas médicas de Atención Primaria integradas en la red de investigación. Este año, el análisis abarcó datos recogidos entre la semana 41 y la 49 de 2025, periodo en el que se analizaron 866 casos confirmados de gripe frente a 4.165 controles negativos, abarcando una muestra representativa de la población europea.

De acuerdo con el informe del ECDC, casi todos los casos positivos correspondieron a gripe A, con solo un caso aislado de gripe B. Entre los subtipificados, el 75 por ciento correspondió a A(H3N2), mientras que el 25 por ciento fue A(H1N1)pdm09. El análisis demográfico mostró que la mayoría (93 por ciento) de los pacientes con gripe que visitaron la consulta y cumplían con los criterios de caso tenían menos de 65 años; más de la mitad (54 por ciento) pertenecían al grupo de menores de 18 años. La incidencia en adultos mayores de 65 años resultó relevante, aunque la cantidad de casos incluidos en este grupo fue insuficiente para calcular la efectividad de las vacunas únicamente en dicha cohorte.

El nivel de protección global registrado frente a cualquier tipo de gripe se situó en el 44 por ciento para todos los grupos de edad analizados. Cuando se discrimina por subtipos de virus, la eficacia de las vacunas alcanzó el 52 por ciento frente a A(H3N2), el subtipo dominante este año, y descendió al 16 por ciento ante A(H1N1)pdm09. Considerando la edad, el ECDC reportó una efectividad del 52 por ciento para la cohorte infantil y juvenil (cero a 17 años) ante el virus A(H3N2), mientras que en adultos entre 18 y 64 años el rendimiento subió hasta el 57 por ciento.

El medio, además, subrayó que la tendencia en el aumento de hospitalizaciones se refleja en todos los grupos etarios, aunque la situación resulta más acentuada entre los mayores de 65 años. Por esta razón, el organismo europeo hace hincapié en la necesidad de priorizar la inmunización de los sectores de mayor riesgo, ya que una cobertura insuficiente podría derivar en un incremento de complicaciones graves y un impacto superior sobre los recursos hospitalarios a lo largo del invierno.

El ECDC pidió a los responsables sanitarios y a la población interpretar estos resultados con cautela, ya que se trata de estimaciones preliminares cuya precisión puede variar, particularmente para el subtipo A(H1N1)pdm09, debido al escaso tamaño de la muestra correspondiente. Según informó el organismo, las tasas de efectividad pueden modificarse a lo largo de la temporada, en función de la evolución epidemiológica y la circulación predominante de los diferentes subclados virales, por lo que recomendaron un seguimiento continuo y la actualización de las estrategias de vacunación conforme se disponga de más información procedente de un mayor número de casos y controles.

El ECDC también destacó que, como parte del monitoreo continuo, resultará necesario revisar periódicamente el rendimiento de las vacunas actuales, ya que el nivel de protección registrado podría descender si la temporada gripal se prolonga o si el virus experimenta cambios adicionales en su composición. El seguimiento estrecho durante los próximos meses permitirá contar con datos más robustos para afinar tanto las previsiones sobre el impacto potencial como las recomendaciones preventivas dirigidas a los distintos segmentos de la población europea.

Todas estas conclusiones, según publicó el ECDC, refuerzan la importancia de mantener e intensificar los programas de vacunación, a la espera de una consolidación de las tendencias observadas y de nuevas actualizaciones sobre la situación epidemiológica a medida que avance la temporada de gripe.

