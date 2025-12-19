EEUU amplía las sanciones contra el círculo de Maduro por segunda semana consecutiva

Una nueva ola de sanciones recayó sobre familiares de funcionarios y empresarios cercanos al presidente venezolano Nicolás Maduro, extendiéndose a integrantes del entorno inmediato de Carlos Erik Malpica Flores y de la familia Carretero Napolitano. Según informó el medio, el gobierno de Estados Unidos decidió incrementar las medidas restrictivas y bloquear activos bajo su jurisdicción como parte de un esfuerzo por limitar canales de financiamiento ligados al Ejecutivo de Venezuela y combatir así actividades calificadas como corruptas y asociadas al narcotráfico. Estas acciones se desarrollaron al mismo tiempo que se autorizó provisionalmente, desde el 3 de febrero de 2026, la realización de transacciones vinculadas al bono al 8,5 por ciento de Petróleos de Venezuela (PDVSA), según detalló la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.

De acuerdo con la publicación, la administración estadounidense emitió una licencia general que permitirá, a partir de la fecha señalada, operaciones relacionadas con este instrumento de deuda de la petrolera estatal venezolana. Esta medida se acompañó de la imposición de nuevas sanciones sobre allegados de Maduro, tras acusaciones formales de corrupción y relaciones con redes de tráfico de drogas. Washington endureció la presión sobre el entorno presidencial venezolano por segunda semana consecutiva, colocando en la lista de sancionados a familiares directos de Carlos Erik Malpica Flores, quien la semana anterior fue sancionado por presuntamente haber ocupado puestos clave como tesorero nacional y vicepresidente de PDVSA.

Según informó el medio, la sanción no solo involucró nuevamente a Malpica Flores, sino que también se extendió a su madre, Eloisa Flores de Malpica —hermana de la primera dama Cilia Flores—, a su padre, hermana, esposa e hija. Estas designaciones forman parte de una estrategia más amplia que busca impedir el flujo de recursos financieros a individuos identificados por las autoridades estadounidenses como parte esencial del aparato de apoyo económico de Maduro.

Otras medidas coercitivas amplían la lista de sancionados a la familia Carretero Napolitano. El reporte explicó que Roberto y Vicente Luis Carretero Napolitano fueron designados como sancionados por su apoyo a operaciones comerciales que beneficiarían a la estructura estatal venezolana. Su pariente, Ramón Carretero Napolitano, había sido sancionado en la semana precedente tras ser señalado de mantener tratos comerciales con el Ejecutivo venezolano, la familia Maduro-Flores y facilitar ventas internacionales de productos petrolíferos en nombre del gobierno venezolano, según publicó el medio.

El Departamento del Tesoro destacó la gravedad de lo que considera la colaboración de algunos empresarios y familiares con transacciones ilícitas, especialmente en el sector petrolero. En un comunicado citado por el medio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, manifestó: “El Tesoro ha sancionado a individuos que apoyan al narcoestado deshonesto de Nicolás Maduro. No permitiremos que Venezuela siga inundando nuestro país con drogas letales. Maduro y sus cómplices criminales amenazan la paz y la estabilidad de nuestro hemisferio. La Administración Trump seguirá atacando a las redes que apoyan su ilegítima dictadura”.

Según reportó el medio, estas restricciones de carácter financiero implican el bloqueo de los activos que las personas señaladas posean bajo jurisdicción estadounidense y prohíben cualquier tipo de transacción con ellas. De este modo, el gobierno de Estados Unidos busca asfixiar aquella parte de la economía venezolana que, según sus criterios, sostiene la permanencia de la actual administración y favorece el desarrollo de estructuras ilegales.

La semana anterior, las sanciones ya habían alcanzado a otros integrantes del entorno de Maduro, entre ellos al propio Carlos Erik Malpica Flores y a Ramón Carretero Napolitano, marcando una intensificación en la política estadounidense hacia Venezuela. De acuerdo con la información consignada, la ampliación de la lista hacia los parientes directos responde a la intención de cerrar posibles rutas de financiamiento que podrían emplearse para sortear las restricciones originales.

El medio subrayó que la adopción simultánea de sanciones más estrictas junto con la concesión de una licencia limitada para operar con determinada deuda venezolana refleja la estrategia dual que actualmente desarrolla Washington. Este enfoque pretende incrementar la presión sobre figuras consideradas clave para el sostenimiento financiero y político del gobierno de Maduro, mientras crea espacios específicos para que los actores económicos puedan operar temporalmente en el mercado de deuda venezolana, condicionando el acceso a divisas duras y restringiendo el flujo general de recursos hacia Caracas.

El documento publicado por el Departamento del Tesoro, según explicó el medio, especifica que la autorización referente al bono al 8,5 por ciento de PDVSA entrará en vigor el 3 de febrero de 2026 y tendrá alcance únicamente en operaciones ligadas a ese valor y sus financiamientos afines. Esta excepción de carácter temporal se presenta como una apertura limitada dentro de un marco general de restricciones crecientes.

Las medidas, tal como detalló el medio, se producen rodeadas de reiteradas acusaciones desde Washington sobre supuestas colaboraciones de funcionarios y empresarios venezolanos en actividades ilegales, especialmente en los segmentos que involucran la energía y el comercio exterior. Sobre este trasfondo, la imposición de nuevas sanciones y la habilitación parcial de operaciones con deuda pública destacan una política estadounidense que combina presión directa sobre las redes de apoyo de Maduro con un manejo selectivo de los canales económicos que afectan al aparato estatal venezolano.