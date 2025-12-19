Agencias

Detenido el sobrino del fallecido clérigo disidente turco Fetulá Gülen en una operación en Estambul

Guardar

El sobrino del fallecido clérigo turco Fetulá Gülen, en su día considerado el enemigo número uno del país, ha sido detenido durante una operación efectuada en Estambul, según han anunciado las autoridades.

La agencia oficial de noticias turca, Anadolu, informa de que Yasir Gülen ha sido detenido en el barrio de Ümraniye por operativos de la División Antiterrorista del Departamento de Policía de Estambul, en coordinación con la Agencia Nacional de Inteligencia (MIT) y la Dirección de la División de Inteligencia.

Gülen es el hijo de Salih Gulën, hermano del fallecido clérigo, y estaba buscado por "pertenencia a una organización terrorista armada" en referencia al grupo dirigido por el religioso, que Turquía denomina oficialmente como la Organización Terrorista Fetulaísta o FETO.

Las autoridades esgrimen que las cuentas bancarias del detenido revelan un aumento sospechoso de dinero y que ha participado en reuniones con individuos supuestamente vinculados al grupo, todavía proscrito en Turquía.

Gülen fue aliado del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, si bien la relación se resquebrajó en 2011 y ambos se distanciaron de forma drástica después de que la Policía y la Fiscalía abrieran investigaciones en 2013 por presunta corrupción contra varios altos cargos del Gobierno.

Las autoridades acusaron entonces a personas del círculo de Gülen que trabajaban en estos organismos de actuar siguiendo sus órdenes para iniciar estos casos, tensiones que repuntaron tras la intentona golpista en 2016, a raíz de la cual las fuerzas de seguridad intensificaron su campaña de persecución contra personas supuestamente vinculadas con la organización encabezada por Gülen, que fue declarada como un grupo terrorista, con miles de detenidos y condenados a penas de cárcel.

El clérigo falleció en 2024, exiliado en Estados Unidos para escapar de la persecución del Gobierno.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El precio del barril de Brent, gráficos

La cotización internacional del crudo registra un incremento superior al 2% en respuesta a nuevas restricciones de Washington sobre Caracas, mientras el referente europeo vuelve a situarse por encima de la barrera psicológica de los 60 dólares

Infobae

VÍDEO: Arancel, palabra del año 2025 para la FundéuRAE

La Fundación del Español Urgente, en una ceremonia encabezada por la reina Letizia, reveló la nueva voz ganadora tras superar propuestas como trumpismo, boicot o generación Z, marcando así el vigésimo aniversario de la entidad lingüística

VÍDEO: Arancel, palabra del año

Sánchez acusa a la Comunidad de Madrid de "asfixia económica" al Círculo de Bellas Artes y reclama cuidar la cultura

El jefe del Ejecutivo defiende la necesidad de respaldar las instituciones artísticas ante lo que califica de falta de recursos por parte del gobierno regional, señalando que preservar estos espacios es clave para la democracia y el pensamiento independiente

Sánchez acusa a la Comunidad

Niños de toda España repartirán tres millones y medio de estrellas para felicitar la Navidad en nombre de los misioneros

Miles de estudiantes participan en la tradicional acción ‘Sembradores de Estrellas’, impulsando un mensaje de solidaridad y espiritualidad en vísperas navideñas, mientras acercan el sentido misionero a comunidades de toda España a través de creativas actividades infantiles

Niños de toda España repartirán

AMP. Alcaraz y Ferrero separan sus caminos: "Llegan tiempos de cambio para los dos"

Tras siete temporadas como dupla en el circuito, el número uno mundial y el técnico valenciano ponen fin a una exitosa asociación que incluyó seis títulos de Grand Slam y el liderazgo del ranking ATP, abriendo así una nueva etapa para ambos

AMP. Alcaraz y Ferrero separan