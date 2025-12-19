Agencias

Cultura compra dos obras de Luisa Roldán que irán al Museo Nacional de Escultura en Valladolid y al Prado

El Ministerio de Cultura ha adquirido los grupos escultóricos 'La Virgen aprendiendo a leer' y 'Descanso en la huida a Egipto' de Luisa Roldán. Las obras irán destinadas al Museo Nacional de Escultura y al Museo Nacional del Prado, respectivamente.

Las adquisiciones, que han sido realizadas mediante el ejercicio del derecho de tanteo por un importe de 275.000 euros cada una, pertenecen a la serie de obras que la artista realizó cuando se asentó en Madrid, antes de su nombramiento como escultora de cámara al servicio de los monarcas Carlos II y Felipe V.

Su establecimiento en la corte madrileña significó un cambio sustancial para la obra de la artista tanto en los materiales --dejó a un lado la madera para trabajar con barro cocido y policromado--, como en los formatos, que pasaron a ser grupos de pequeño tamaño, modelado minucioso y policromía detallada, diseñados para decorar las estancias y galerías palaciegas y que ella misma definía como 'alhajas de escultura'.

'La Virgen aprendiendo a leer' es un grupo escultórico realizado en barro cocido y policromado que se asienta sobre una peana de madera pintada de negro con molduras y hojas de acanto talladas y doradas que decoran sus esquinas a modo de patas. En el centro de la composición, Santa Ana, sentada en un gran sillón con una corona real, sostiene el libro de los Proverbios en su regazo que la Virgen niña lee sentada a su lado.

Con esta compra, el Museo Nacional de Escultura, museo de titularidad estatal ubicado en Valladolid, refuerza la presencia de la artista sevillana en sus colecciones, considerada en la actualidad como una de las máximas figuras de la escultura barroca, y cuya representación en el museo se ha visto incrementada notablemente en los últimos años.

Luisa Roldán es una de las principales artistas del museo, junto a Alonso Berruguete, Juan de Juni y Gregorio Fernández. Desde 2017, se han incorporado a las colecciones del museo las siguientes obras de Roldán: 'Virgen de Atocha', 'Cabalgata de los Reyes Magos', 'Virgen con el Niño y San Juanito', 'Virgen con el Niño', 'El niño Jesús, San José, La Virgen María y un paje' y 'Éxtasis de la Magdalena', adquirida en 2024.

Todas ellas pudieron verse en la exposición 'Luisa Roldán. Escultora real' que se clausuró en marzo de este año en el Museo Nacional de Escultura y que visitaron cerca de 40 000 personas.

Por otra parte, 'Descanso en la huida a Egipto' irá destinada al Museo Nacional del Prado. Este grupo escultórico realizado en barro cocido y policromado representa el descanso de la Sagrada Familia durante la huida a Egipto. Al igual que el grupo anterior, cuenta con una peana diferente a lo habitual en la producción madrileña de Luisa Roldán, con elementos vegetales tallados y dorados, al gusto napolitano.

Será la primera obra de la artista en ingresar en las colecciones del Museo Nacional del Prado, lo que permitirá enriquecer su colección de escultura barroca de este género devocional, así como ofrecer un panorama más completo sobre la situación de las artes plásticas y la interacción entre disciplinas en España a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII.

