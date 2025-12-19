Arabia Saudí y Qatar celebran el levantamiento definitivo de las sanciones económicas de EEUU a Siria

Casi catorce años de conflicto han dejado en Siria una devastación cuantificada en alrededor de 200.000 millones de euros para restaurar su infraestructura básica, según datos del Banco Mundial. El Congreso de Estados Unidos avanzó esta semana con la aprobación definitiva que elimina la Ley César y, con ella, las sanciones económicas que pesaban sobre el país árabe, una noticia que desencadenó reacciones inmediatas en la región. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, tanto Arabia Saudí como Qatar celebraron la medida, manifestando su respaldo a la reapertura del país al escenario internacional y la perspectiva de inversiones y ayuda internacional.

La decisión del Congreso estadounidense de incluir la anulación de la Ley César en la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el ejercicio fiscal 2026 marcó el punto de inflexión. Como detalló Europa Press, este documento de más de 3.000 páginas establece el gasto en defensa y, en esta ocasión, incorpora la derogación de la base legal que permitió una ola de sanciones para aislar al anterior gobierno sirio por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad.

En un pronunciamiento divulgado en X, el Ministerio de Exteriores saudí explicó: “El Reino de Arabia Saudí acoge con satisfacción la decisión de Estados Unidos de levantar las sanciones impuestas a la República Árabe Siria, en virtud de la Ley César, y subraya que esta medida apoyará la estabilidad, la prosperidad y el desarrollo en Siria de una manera que satisfaga las aspiraciones del hermano pueblo sirio”. El medio Europa Press precisó que el levantamiento de las sanciones permitirá no solo la reapertura de los mercados internacionales sino también la llegada de flujos de capital y la intervención de organismos multilaterales para empezar a cubrir las necesidades básicas de reconstrucción y reactivación económica.

Qatar se sumó a ese respaldo y calificó la acción como un “paso importante para apoyar la estabilidad y la prosperidad en Siria”. Las autoridades qataríes reforzaron su argumento indicando que esperan que la resolución “contribuya a abrir nuevos horizontes para la cooperación y las alianzas con diversos países, allane el camino para el retorno de las inversiones y facilite el flujo de ayuda internacional”. Europa Press recogió además que funcionarios qataríes explicaron que el desbloqueo económico será determinante para acelerar la recuperación del país y devolverle su espacio en el mercado global.

La voz de Jordania también se sumó a la ola de respuestas. Fuad al Majali, portavoz del Ministerio de Exteriores jordano, emitió comentarios donde expresó directamente el agradecimiento “al presidente estadounidense, Donald Trump, y su decisión de levantar las sanciones”. Esta declaración, difundida por la agencia oficial Petra y citada por Europa Press, subrayó que el gobierno jordano mantendrá su apoyo a la reconstrucción de Siria “sobre bases que garanticen su unidad, soberanía, seguridad y estabilidad, salvaguarden la integridad de su territorio y sus ciudadanos, y preserven los derechos de todos los sirios”.

Las sanciones que ahora se eliminan tenían como fundamento la Ley César, aprobada en su momento para presionar a las autoridades sirias tras acusaciones sobre crímenes cometidos durante el prolongado conflicto interno. Una combinación de crisis humanitaria y devastación en el país generó demandas de apoyo para la reconstrucción, planteando a la comunidad internacional el desafío de responder a las necesidades de millones de sirios desplazados y afectados.

El contexto que rodea esta decisión legislativa tiene antecedentes en la salida del poder de Bashar al Assad en diciembre de 2024, tras una ofensiva de grupos yihadistas y rebeldes, según detalló Europa Press. Desde entonces, la comunidad internacional incrementó la presión por vías diplomáticas y económicas para lograr la pacificación y la reapertura de Siria al concierto internacional de naciones.

De acuerdo con Europa Press, el Banco Mundial calculó en unos 200.000 millones de euros el costo mínimo para recuperar las infraestructuras primordiales que permitan reconstruir hospitales, escuelas, redes básicas de comunicación y servicios públicos. Las naciones del Golfo, en sus mensajes tras la noticia, reafirmaron su disposición a aportar en el proceso y a contribuir con nuevos flujos de inversión que ayuden al restablecimiento de la vida económica y social en Siria.

El levantamiento definitivo de las restricciones estadounidenses representa el punto de partida para el regreso de organizaciones internacionales, empresas extranjeras y bancos dispuestos a financiar proyectos de reconstrucción. Según destacó Europa Press, funcionarios de los países árabes insisten en que el nuevo escenario resultante requiere el compromiso de todos los sectores sirios incluidos los residentes en el exterior, las autoridades de transición y los actores regionales, para que la recuperación postbélica logre sostenerse en el tiempo.

Los gobiernos que se manifestaron sobre la decisión del Congreso enfatizaron el impacto potencial de la llegada de capital externo, que podría favorecer la creación de puestos de trabajo y la protección de la infraestructura esencial. Europa Press recogió que esta apertura también se espera que fomente la cooperación en nuevas áreas, como la seguridad fronteriza, la integración económica y el trabajo coordinado en materia de ayuda humanitaria.