Arabia Saudí celebra el levantamiento definitivo de las sanciones económicas de EEUU a Siria

La eliminación definitiva de las sanciones estadounidenses impuestas a Siria ha abierto la vía para que países de la región valoren la normalización de las relaciones económicas con Damasco. Según publicó Europa Press, el Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí emitió un comunicado en el que manifiesta su respaldo a la decisión adoptada por el Congreso de Estados Unidos y destaca que el levantamiento de las restricciones permitirá el reingreso de Siria a los mercados internacionales, lo cual podría convertirse en un factor indispensable para la recuperación nacional después de más de una década de devastación.

El medio Europa Press detalló que la aprobación de la Ley de Autorización de Defensa Nacional por ambas cámaras del Congreso estadounidense introdujo la anulación de la llamada Ley César para Siria. Dicha normativa había servido como sustento legal de una serie de sanciones dirigidas a aislar al régimen depuesto de Bashar al Assad, bajo la acusación de supuestos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Dentro del voluminoso documento de cerca de 3.000 páginas, que determina el presupuesto de Defensa para el año fiscal 2026 en Estados Unidos, se consignó la eliminación de la Ley César y, por ende, la eliminación de la base legal para las sanciones económicas a Siria.

El Ministerio de Exteriores saudí, en un mensaje difundido en su cuenta oficial en la red social X y recogido por Europa Press, indicó: “El Reino de Arabia Saudí acoge con satisfacción la decisión de Estados Unidos de levantar las sanciones impuestas a la República Árabe Siria, en virtud de la Ley César, y subraya que esta medida apoyará la estabilidad, la prosperidad y el desarrollo en Siria de una manera que satisfaga las aspiraciones del hermano pueblo sirio”. Esta declaración refleja la postura de Riad a favor del restablecimiento de los lazos comerciales y diplomáticos, en un contexto de cambios regionales tras la salida de Al Assad en diciembre de 2024, resultado de una ofensiva por parte de yihadistas y fuerzas rebeldes.

Según informó Europa Press, el retorno de la inversión extranjera a territorio sirio se considera vital para afrontar los daños causados por cerca de catorce años de conflicto armado. Datos del Banco Mundial, citados por el mismo medio, sitúan en alrededor de 200.000 millones de euros el costo mínimo necesario para restaurar las infraestructuras básicas destruidas durante la guerra. La reapertura comercial y la posibilidad de nuevas inversiones resultan, en este marco, elementos centrales para cualquier proyecto de reconstrucción o reactivación de la economía siria, afectada por largos años de sanciones y aislamiento internacional.

La Ley César, cuya derogación ha sido acogida por las autoridades saudíes según Europa Press, representó uno de los pilares de la estrategia internacional para castigar al gobierno de Damasco frente a las denuncias de violaciones graves a los derechos humanos. Su anulación constituye, en el análisis de los actores regionales, una oportunidad relevante para reintegrar a Siria en el tejido económico global y abordar la recuperación de un país marcado por la destrucción de infraestructuras y el colapso de servicios esenciales.

Las autoridades saudíes, cuyo comunicado enfatizó la importancia de la estabilidad y el desarrollo en Siria, consideran que la eliminación de las barreras económicas puede contribuir a recuperar la confianza de los inversores extranjeros y favorecer el flujo de recursos, necesario para superar el deterioro causado por los enfrentamientos y la prolongada crisis humanitaria. Según reportó Europa Press, la reapertura de los mercados internacionales representa, en este contexto, un paso significativo para el futuro del país levantino y la región en su conjunto.