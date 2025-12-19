Agencias

AMP. Rafael Jódar se queda sin semifinales en las Next Gen ATP Finals pese a ganar a Martín Landaluce

El tenista español Rafael Jódar se ha quedado este viernes sin sitio en las semifinales de las Next Gen ATP Finals, que se están disputando en Yeda (Arabia Saudí), pese a ganar por 4-3(7), 4-1 y 4-3(2) a su compatriota Martín Landaluce en la tercera y última jornada de su grupo, ya que el estadounidense Learner Tien ha derrotado por (2)3-4, 4-1, 4-2 y 4-2 al noruego Nicolai Budkov Kjaer.

Sobre la rápida pista dura del King Abdullah Sports City, Jódar ganó en una hora y 24 minutos y acarició el segundo puesto dentro del Grupo Azul, que daba billete para la penúltima ronda de este torneo que reúne a los ocho mejores jugadores del mundo menores de 20 años. No obstante, la posterior victoria de Tien en cuatro sets truncó el sueño español.

La igualdad imperó en la manga inicial de su encuentro, resuelto con un 'tie-break' donde fue 1-4 abajo y remontó a tiempo para salvar cuatro pelotas de set en contra y aprovechando la única propia (9-7). Pasado el varapalo, Landaluce arrancó bien un segundo parcial que finalmente se le torció.

Su adversario, madrileño igual que él, logró un quiebre en el cuarto juego y de inmediato lo consolidó para ampliar su ventaja en el partido. Jódar estaba inspirado con sus reveses, mientras que su compatriota optaba más veces por el 'drive'. En ese contexto, Landaluce encajó una rotura nada más empezar la tercera manga y pronto se vio 2-0 abajo.

Eliminado matemáticamente al ceder el primer set, Landaluce despertó (2-2) y forzó otra muerte súbita, donde flojeó (7-2) tras ir a remolque mucho tiempo. El futuro de Jódar también se acabó cuando Tien batió a Budkov Kjaer y provocó un triple empate, con balance de 2-1, que dejó al madrileño sin 'semis' por haber ganado menos juegos en total durante el torneo.

