Albanese anuncia un plan de recompra de armas tras el atentado mortal en una playa de Sídney

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha anunciado este viernes un plan nacional para la recompra de armas a la población civil seis días después del atentado terrorista en la playa de Bondi, en Sídney, donde tenía lugar un evento por la festividad judía de Janucá y donde murieron quince personas.

"Los terribles sucesos de Bondi demuestran que necesitamos sacar más armas de nuestras calles", ha afirmado Albanese, que ha recordado que uno de los tiradores "tenía licencia de armas y poseía seis pistolas, a pesar de vivir en los suburbios de Sídney", según ha recogido la cadena pública ABC de su intervención.

En su comparecencia, ha alegado que "no hay ninguna razón por la que alguien en esa situación necesitara tantas armas", un argumento que ha desgranado después a través de la red social X, donde ha señalado que "los no ciudadanos no necesitan tener un arma" y que "alguien en los suburbios de Sídney no necesita tener seis".

El mandatario australiano ha afirmado en la misma publicación que su Ejecutivo está "trabajando con los estados y territorios en nuevas leyes estrictas sobre armas de fuego", sumando a estas administraciones al plan anunciado: "Juntos recompraremos armas de fuego prohibidas e ilegales".

"No se puede permitir que vuelva a ocurrir el mortífero ataque terrorista en Bondi Beach", ha argumentado, apuntando que, si bien "unas leyes de armas más estrictas no son la solución completa", su Gobierno hará "todo lo que sea necesario para mantener seguros a los australianos".

El anuncio ha llegado en una semana en la que el gabinete de Albanese ha estado examinando diferentes posibilidades, como acelerar la implementación de un registro nacional de armas de fuego, limitar la cantidad de armas que una persona puede poseer, hacer que la ciudadanía australiana sea un requisito para obtener una licencia de armas y restringir aún más los tipos de armas legales, según ABC.

A este respecto, el ministro de Interior, Tony Burke, ha subrayado que el programa de recompra "hace posible todo lo demás", señalando que si se llegaran a imponer límites al número de armas permitidas por persona, los australianos se verían obligados a renunciar a sus armas excedentes a través del programa.

El plan de recompra ha sido anunciado en el marco de la respuesta gubernamental al tiroteo en la playa de Bondi. En la víspera, el propio Albanese anunció un plan de cinco puntos para combatir a "quienes propagan la radicalización" y que otorga nuevos poderes a Burke para suspender y denegar visados a extranjeros por este motivo.