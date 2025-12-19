Al Shara celebra el levantamiento definitivo de las sanciones de EEUU: "El tiempo del dolor ha pasado"

El Banco Mundial ha calculado que la reconstrucción de la infraestructura esencial y la revitalización del tejido económico en Siria requerirán una inversión mínima de doscientos mil millones de euros, cifra que da cuenta de la magnitud de los estragos causados durante casi catorce años de guerra civil. Este panorama económico se presenta en el contexto del reciente levantamiento definitivo de las sanciones internacionales que pesaban sobre el país, hecho que el actual presidente de transición, Ahmed al Shara, ha calificado como el inicio de una etapa de recuperación y normalización. Según informó Europa Press, el dirigente sirio conectó el retiro de las penalizaciones con una oportunidad histórica para la reconstrucción nacional, y llamó públicamente a la inversión extranjera como motor clave para este proceso.

De acuerdo con Europa Press, la medida fue adoptada mediante una disposición incluida en la Ley de Autorización de Defensa Nacional de Estados Unidos, ratificada por el Congreso para el año fiscal 2026. En este documento, de más de tres mil páginas, se revocó la denominada “Ley César”, que constituía la base legal para las sanciones económicas impuestas a Siria. Esta ley buscaba aislar al gobierno encabezado por el expresidente Bashar al Assad por acusaciones de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Tras la anulación, la administración de transición siria, encabezada ahora por Al Shara, valoró el fin de las sanciones como el primer paso hacia la estabilización interna y el restablecimiento de lazos económicos internacionales.

En una intervención emitida a través de su canal oficial en la red X, Ahmed al Shara agradeció a los gobiernos extranjeros —entre ellos Estados Unidos, Turquía, Arabia Saudí, Qatar y distintas naciones árabes y europeas— por haber contribuido tanto en la defensa del pueblo sirio durante el periodo de conflicto como en el esfuerzo diplomático que llevó a la eliminación de las restricciones económicas. Según Europa Press, Al Shara expresó que “el tiempo del dolor ha pasado y el tiempo de la construcción ha comenzado”, subrayando que el levantamiento de sanciones representa una “gran victoria” nacional. Añadió que este viernes simboliza el “primer día que Siria está libre de sanciones”, identificando este hito como el inicio de una nueva fase para el país.

El Ministerio de Exteriores de Siria también distribuyó un comunicado en el que evaluó la decisión como “un avance importante” que, según el organismo, contribuirá a “aliviar las cargas del pueblo sirio y abre el camino para una nueva fase de recuperación y estabilidad”. Europa Press reseñó que la Cancillería siria agradeció de forma reiterada a Estados Unidos y a las naciones aliadas por su respaldo, y argumentó que los esfuerzos internacionales y diplomáticos facilitaron la salida de un régimen de penalizaciones considerado nocivo para la estabilidad regional y la integridad territorial de Siria.

Tal como recogió Europa Press, la cartera de Exteriores calificó el levantamiento de sanciones como un “punto de partida” para la reconstrucción nacional y formuló un llamamiento dirigido a los ciudadanos sirios residentes en el país y en la diáspora para que participen activamente en el proceso de recuperación. Además, renovó su invitación a inversores y empresarios sirios y extranjeros, instándolos a unirse a proyectos orientados a la recuperación económica y a la reactivación de sectores productivos y estratégicos. El gobierno presentó esta apertura a la inversión como un factor determinante en la consecución de estabilidad y el restablecimiento de la vida cotidiana.

Según Europa Press, Al Shara asumió el liderazgo de la presidencia de transición después del derrocamiento de Bashar al Assad en diciembre de 2024, tras una ofensiva militar impulsada por fuerzas rebeldes bajo la jefatura de Hayat Tahrir al Sham (HTS) y combatientes yihadistas. Conocido previamente como ‘Abú Mohamed al Golani’ por su anterior papel al mando del HTS, el dirigente enfrentó una transición política marcada por la incertidumbre, la devastación y la urgencia de crear bases para el desarrollo postconflicto.

En su primer mensaje institucional como jefe del Estado, detalló Europa Press, Al Shara rindió tributo a las víctimas de la guerra civil siria: recordó especialmente a quienes fallecieron en ataques con armas químicas, a los desplazados internos y a las personas que perdieron la vida en el mar intentando abandonar el país. Este segmento de su discurso estuvo enfocado en la memoria y en la reconciliación nacional, invitando tanto al perdón como a la reconstrucción de la confianza entre la población.

Al comentar sobre la reintegración de Siria en la comunidad internacional, el presidente de transición insistió en el “compromiso con una acción nacional responsable” y con “la cooperación constructiva con la comunidad internacional”, según publicó Europa Press. El gobierno transmitió a la opinión pública tanto siria como extranjera que el levantamiento de las sanciones representa la posibilidad de captar nuevas inversiones y de forjar asociaciones internacionales orientadas a restaurar el país en múltiples dimensiones.

El Ministerio de Exteriores sirio insistió en la necesidad de la cooperación productiva con actores estatales y privados del exterior, valorando la entrada de capital extranjero como un elemento clave para restablecer la economía y facilitar el regreso a la normalidad tras años de aislamiento. Asimismo, el llamado se extendió a la diáspora siria, a quienes se invitó a regresar o a aportar sus recursos y conocimientos en el proceso de reconstrucción.

Europa Press menciona que los daños acumulados por el conflicto han llevado al gobierno de transición a priorizar estrategias que faciliten la llegada de apoyo internacional, tanto técnico como financiero. La administración considera que la transición hacia la recuperación depende, en buena medida, de que la comunidad internacional perciba a Siria como destino viable para la inversión y la cooperación. Según el análisis de Europa Press, el levantamiento de la Ley César y la reanudación de relaciones económicas con otros países abren para Siria la perspectiva de una nueva etapa, centrada en el desarrollo y en la normalización de vínculos con el resto del mundo.

En los mensajes emitidos tras el levantamiento de las sanciones, tanto la presidencia como Exteriores insistieron en que la reconstrucción solo será sostenible si se integra la participación activa de capital extranjero, inversores sirios y la colaboración de la diáspora. La comunicación oficial insistió en la apertura del país a nuevos proyectos y en la necesidad de establecer alianzas que permitan superar los retos derivados de la destrucción de infraestructura y el deterioro del aparato productivo.

El reporte de Europa Press subraya que el gobierno de transición busca transformar la oportunidad surgida tras la suspensión de las penalizaciones internacionales en un impulso concreto para reactivar la vida económica y social en Siria. El enfoque oficial se orienta a consolidar la estabilidad, obtener los recursos necesarios para la reconstrucción y, al mismo tiempo, restablecer la imagen internacional del país mediante la cooperación multilateral y la captación de inversiones.