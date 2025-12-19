Agencias

Al menos tres palestinos muertos en ataques de Israel contra el sur de Gaza a pesar del alto el fuego

Al menos tres personas han muerto en una serie de ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra el barrio de Bani Suheila, en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego alcanzado el pasado 10 de octubre.

Fuentes locales citadas por el diario palestino 'Filastin' han indicado este viernes que estos tres muertos se suman a una mujer palestina fallecida también en las últimas 24 horas cerca de la ciudad de Jan Yunis. Así, han puntualizado que los restos sin vida de los cuatro han no han podido ser recuperados de momento.

El Ministerio de Sanidad gazatí indicó el miércoles que se han registrado 394 muertos y más de mil heridos desde el inicio del alto el fuego, alcanzado al hilo del acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para Gaza.

Además, en total se han recuperado los cuerpos sin vida de 634 personas en las zonas en las que se replegaron las tropas israelíes. El balance de muertos a causa de la agresión israelí desde el 7 de octubre de 2023 se sitúa en 70.669 muertos y 171.165 heridos, según las autoridades de Gaza.

