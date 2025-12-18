VÍDEO: Miles de agricultores protestan en Bruselas contra el acuerdo UE-Mercosur y los posibles recortes de la PAC

El retraso en el inicio de la cumbre de líderes de la Unión Europea, debido a una reunión no prevista entre los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, con representantes de COPA-COGECA, marcó el tono de la jornada en Bruselas, donde la capital belga experimentó bloqueos y disturbios tras la llegada de miles de agricultores provenientes de varios países del continente. El medio Europa Press detalló que la manifestación coincidió con el desarrollo de una cita clave entre jefes de Estado y de Gobierno del bloque europeo, convocando a cerca de ocho mil manifestantes y alrededor de 500 tractores, que desde las primeras horas del jueves saturaron los accesos al centro urbano y el barrio europeo.

Según informó Europa Press, la movilización tenía como objetivo principal expresar el rechazo al acuerdo comercial en negociación entre la Unión Europea y los países del Mercosur, así como advertir sobre las consecuencias que, a juicio del sector agrario, podrían derivarse de los recortes previstos en la futura Política Agraria Común (PAC). Participaron en la protesta unos 500 agricultores españoles, mientras que el resto de la asistencia llegó de diferentes estados miembros de la Unión. Los organizadores señalaron que la concentración tenía el propósito de presionar durante la celebración de la cumbre de líderes, en un contexto de creciente descontento entre agricultores por el rumbo de la política europea en materia agraria.

En el transcurso de la protesta, que comenzó en la mañana del jueves, el tráfico y el transporte público de Bruselas se vieron fuertemente afectados. Según Europa Press, los manifestantes utilizaron cientos de tractores para bloquear las principales vías de acceso al distrito europeo, lo que generó congestión y dificultades para la circulación en el centro de la ciudad. A medida que la movilización avanzó en dirección al barrio europeo, pasadas las primeras horas del día, se reportaron los primeros enfrentamientos entre algunos participantes y la policía. Las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los grupos más beligerantes y contener los disturbios, detalló el medio.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el núcleo de la reivindicación estaba en la defensa de una PAC que proteja el presupuesto agrario y mantenga una estructura fundamentada en dos pilares, conservando el carácter común de la política agrícola europea. Representantes del sector advirtieron sobre los riesgos del nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, que según la propuesta en debate, contempla la unificación de los fondos destinados a la agricultura. Esta modificación, alertaron los convocantes, podría poner en entredicho los ingresos de los productores, la cohesión territorial y la seguridad alimentaria en el ámbito comunitario.

Durante la jornada en Bruselas, la agenda de la cumbre de los líderes europeos se vio condicionada por la protesta. La primera reunión entre Von der Leyen y Costa con los portavoces de COPA-COGECA, organización que representa a agricultores y cooperativas en el seno de la Unión, se prolongó alrededor de 45 minutos y fue descrita por distintas fuentes citadas por Europa Press como un encuentro "bueno y productivo" en un clima de "buena atmósfera". Tras concluir la cita, ambos mandatarios subrayaron en una declaración conjunta difundida en sus redes sociales: “En tiempos de incertidumbre, nuestros agricultores necesitan seguridad y apoyo, y Europa siempre estará a su lado, con un respaldo sólido y sostenido en el presupuesto de la UE, ayudas específicas para las pequeñas y las explotaciones familiares, así como para los jóvenes agricultores, y medidas de simplificación que faciliten el día a día del sector”.

Aunque el acuerdo con Mercosur no se incluyó explícitamente en el temario formal de la cumbre de este jueves, fuentes comunitarias anticiparon a Europa Press que los mandatarios podrían tratar el estado de las conversaciones con los países miembros del bloque sudamericano —Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay—. La eventual firma del pacto comercial, prevista inicialmente para este sábado durante una cumbre de Mercosur, quedó suspendida, luego de que Francia e Italia solicitaran un aplazamiento del proceso, repercutiendo en las expectativas de avance sobre el tratado.

El contexto de la protesta estuvo determinado por el descontento ante la posibilidad de nuevos ajustes en los fondos de la PAC, que históricamente ha constituido uno de los pilares del presupuesto de la Unión Europea y fuente principal de subsidios y apoyo para el sector agrícola. El sector agrario argumenta que la estructura actual de la PAC permite una distribución más equilibrada de los fondos y un mejor acompañamiento de las diferentes realidades agrícolas de Europa. En el centro de la disputa se sitúan las preocupaciones sobre la preservación del tejido rural y la viabilidad de las pequeñas explotaciones familiares, en contraste con los temores de que un único fondo conlleve mayor concentración de recursos en detrimento de los productores más vulnerables.

Europa Press informó que organizaciones y portavoces agrarios insisten en que modificaciones profundas a la PAC, sumadas a la apertura de mercados propiciada por acuerdos como el de Mercosur, tendrían consecuencias directas en la rentabilidad de los agricultores europeos y su capacidad para competir en igualdad de condiciones con productores de fuera de la UE, donde los requisitos ambientales, sanitarios y de bienestar animal varían. En este sentido, los manifestantes reiteraron que los acuerdos comerciales no garantizan los mismos estándares y denuncian riesgos de competencia desleal.

Durante la jornada, el ambiente en Bruselas reflejó una combinación de inquietud por la deriva de las políticas comunitarias y la determinación del sector agrícola en defender sus intereses. La participación masiva, la presencia de tractores bloqueando los accesos principales y los incidentes en las inmediaciones de las instituciones europeas evidenciaron el nivel de movilización alcanzado por agricultores de distintos países. Al cierre del evento, la policía continuaba desplegada en diversas zonas del centro de la capital belga para evitar nuevos altercados y asegurar la normalidad en la reanudación de las actividades en el barrio europeo, según publicó Europa Press.