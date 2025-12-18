Una mujer de 41 años es trasladada al San Pedro tras colisionar un turismo y un camión en la rotonda de la calle Chile

La atención de los servicios de emergencia se centró en una persona de 41 años que resultó herida tras un choque entre un turismo y un camión, incidente que causó una respuesta rápida por parte de la Policía Local y los equipos sanitarios cerca de la rotonda con la calle Chile en Logroño. Según detalló SOS Rioja, los hechos ocurrieron en la LO-20, punto en el que se desplegaron efectivos tras recibir el aviso de la colisión.

De acuerdo con la información publicada por SOS Rioja, la alerta se recibió alrededor de las 12:00, momento en el que un testigo notificó a este centro coordinador la colisión registrada entre ambos vehículos en la rotonda de la calle Chile, en la capital riojana. Ante la notificación, el organismo activó el protocolo correspondiente e informó a la Policía Local, a la vez que movilizó los recursos asistenciales dependientes del Servicio Riojano de Salud.

El medio SOS Rioja consignó que la persona afectada, una mujer de 41 años, fue trasladada al Hospital San Pedro para recibir atención médica, sin que hasta el momento se hayan difundido detalles adicionales sobre la gravedad de sus heridas. Los dispositivos de emergencia actuaron con celeridad en la zona del accidente, asegurando la asistencia sanitaria y la gestión del tráfico en una vía con alta circulación.

La rotonda de la calle Chile, ubicada en un tramo concurrido de la LO-20, figura como uno de los puntos de conexión vial más transitados en Logroño, por lo que el incidente generó también la intervención de la Policía Local, encargada de asegurar la circulación y recabar información para esclarecer las causas de la colisión. El informe de SOS Rioja resalta la cooperación entre los servicios sanitarios y policiales, en una actuación coordinada que permitió el traslado inmediato de la víctima al centro hospitalario.

La información proporcionada hasta el momento se limita al comunicado de SOS Rioja, cuya intervención fue clave para la activación de todos los recursos disponibles ante emergencias en la zona urbana de Logroño.