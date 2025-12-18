Un tribunal manda a prisión a los exministros de Petro Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por corrupción

El expediente judicial aún en curso analiza si otros funcionarios pudieron haber desempeñado un rol relevante en el presunto desvío de recursos estatales, mientras la investigación se centra en documentos y testimonios que podrían ampliar el alcance de las responsabilidades. Según detalló el Tribunal Superior de Bogotá, la resolución más reciente ordenó prisión provisional inmediata para Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior de la administración de Gustavo Petro, a raíz del supuesto liderazgo que ambos ejercieron en una red orientada a la compra de apoyo legislativo mediante el desvío sistemático de fondos públicos destinados a obras de infraestructura y emergencias. El fallo, reportó el medio, fundamentó su decisión en la magnitud de las pruebas aportadas y en la jerarquía de los exfuncionarios, reconociendo que ambas variables hacían necesaria una medida más restrictiva que el arresto domiciliario que la Fiscalía había solicitado previamente.

El medio precisó que el proceso judicial sostiene cargos concretos contra Bonilla y Velasco por asociación para delinquir, cohecho y celebración indebida de contratos oficiales. Según publicó el Tribunal Superior de Bogotá, los exministros permanecen bajo investigación por su presunta participación en el desvío de más de 612.000 millones de pesos colombianos, equivalentes a aproximadamente 135 millones de euros, empleados como herramientas para asegurar que legisladores otorgaran votos en favor de las políticas impulsadas por el Ejecutivo de Gustavo Petro.

De acuerdo con la información difundida por el Tribunal, los recursos involucrados procedían de programas prioritarios: 174 proyectos del Instituto Nacional de Vías (Invías) y cinco de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El objetivo original de estos fondos era mejorar la infraestructura vial y atender situaciones de emergencia en distintas regiones de Colombia. Sin embargo, los hallazgos de los órganos de control apuntan a que las partidas presupuestales fueron reorientadas hacia la obtención de respaldo parlamentario, un procedimiento que, de confirmarse, implica una afectación directa a la gestión de políticas públicas clave para el desarrollo y la atención de desastres.

Según consignó el medio, la Fiscalía argumentó que el esquema de desvío se implementó a lo largo de 2023, periodo durante el cual ambos exministros habrían autorizado la reasignación de fondos a legisladores específicos, intercambiando recursos con la expectativa de obtener apoyo crucial en el Congreso. Las evidencias recabadas incluyen documentación financiera y testimonios que relacionan directamente el cambio de destinación de fondos con el comportamiento en el recinto legislativo, aludiendo a un mecanismo estructurado que involucró coordinación y manejo consciente de los recursos públicos.

La medida de privación de libertad aplicada a los exfuncionarios contrasta con la solicitud inicial de la Fiscalía, que propuso el arresto domiciliario debido a la naturaleza de los cargos. Según explicó el órgano judicial, la apuesta por la cárcel preventiva responde tanto a la gravedad del perjuicio al patrimonio estatal como a la necesidad de bloquear posibles presiones o interferencias sobre el proceso. Además, el Tribunal Superior de Bogotá insistió en que la presencia física de los acusados es esencial para evitar alteraciones en las pruebas o eventuales obstáculos en la investigación en curso.

El medio informó que el fallo también subrayó que la actitud y la operatividad desplegadas por los exministros, identificados como presuntos cabecillas de la red, influyeron de manera negativa en el patrimonio público e incrementaron las sospechas de manejo indebido de recursos estatales. La resolución indica que tanto Bonilla como Velasco ostentaban posiciones jerárquicas de alto nivel, lo cual habría facilitado la articulación de las medidas necesarias para modificar el destino de los fondos, garantizando la aprobación de iniciativas gubernamentales a través de mecanismos irregulares dentro del aparato legislativo.

En cuanto a la administración de los recursos de Invías, el caso afecta una base significativa del esquema general de desarrollo vial del país, dado que los proyectos implicados representaban sectores estratégicos cuya financiación resulta fundamental para la conectividad y el desarrollo regional. En el caso de la UNGRD, el impacto involucra programas diseñados para responder a emergencias y desastres, lo que introduce una dimensión adicional de gravedad al desvío, ya que compromete la capacidad del Estado para reaccionar ante situaciones de crisis que requieren respuestas rápidas y seguras.

El medio señaló que las repercusiones del proceso trascienden el ámbito judicial, puesto que la investigación ha generado debate en espacios políticos y sociales sobre la eficacia de los sistemas existentes para prevenir la manipulación del presupuesto y la rendición de cuentas en la administración pública. Según publicó el medio, el caso ha abierto interrogantes en torno a los métodos de control y vigilancia empleados por el gobierno en la asignación de partidas especiales, así como sobre la transparencia de los procedimientos internos vinculados a la gestión de fondos estatales.

Durante la audiencia, el Tribunal Superior de Bogotá puso de relieve que la disposición de Bonilla y Velasco de colaborar activamente con la estructura señalada contribuyó a agravar el daño causado al patrimonio colectivo, circunstancia que justificó una restricción de libertad más severa. La resolución judicial busca, a su vez, prevenir que los imputados intenten influir en testigos, funcionarios u otras figuras clave cuyas declaraciones o aportes documentales constituyen parte central de las evidencias que el tribunal debe analizar en las próximas etapas del proceso.

El análisis continuará con la revisión minuciosa de las pruebas recabadas, incluidas las declaraciones de testigos y documentación financiera, a fin de determinar la eventual responsabilidad de otras personas que puedan haberse beneficiado o hayan facilitado el funcionamiento de la red. Según detalló el medio, las autoridades investigan la posible existencia de mecanismos de complicidad y la presencia de presiones adicionales sobre otros servidores públicos dentro del entramado investigado.

La causa permanece abierta y sujeta a nuevas determinaciones tanto de la Fiscalía como del Tribunal Superior de Bogotá. Según consignó el medio, el proceso sigue generando repercusiones tanto en los círculos institucionales como en la opinión pública, especialmente en lo relativo al debate nacional sobre la lucha contra la corrupción y la eficiencia de los sistemas de supervisión en el manejo de recursos públicos críticos, como los asignados para infraestructuras y atención a emergencias.