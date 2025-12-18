Trump abre su discurso a la nación atacando a los migrantes y al sistema político anterior

Donald Trump afirmó desde la Casa Blanca que, en los últimos once meses, su administración ha producido los "mayores cambios positivos" en Washington que cualquier otra gestión en la historia de Estados Unidos. Según consignó la agencia EFE, el mandatario indicó que estos avances se reflejan, entre otros factores, en alzas salariales superiores a la inflación y una reducción de precios en productos y servicios como automóviles y gasolina, cuyos valores, aseguró, se sitúan en 2,50 dólares por galón.

En el inicio de su discurso a la nación, Trump centró su mensaje en el tema migratorio, criticando tanto a los inmigrantes en situación irregular como al sistema político que le antecedió. El presidente sostuvo que, antes de su administración, el país "era motivo de burla en todo el mundo", pero que esta percepción habría cambiado tras las decisiones de su gobierno. Según publicó EFE, Trump atribuyó a su política de deportaciones y a las restricciones fronterizas el paso "de lo peor a lo mejor" en un período de pocos meses.

Durante su alocución, el jefe de Estado contrastó su política migratoria con la aplicada por sus predecesores. Acusó a la administración anterior de "inundar" ciudades y pueblos con inmigrantes en situación irregular y de "liberar a delincuentes violentos", lo que, a su juicio, puso en riesgo a personas inocentes. Trump enfatizó que su gestión prioriza a ciudadanos "respetuosos de la ley y trabajadores" y defendió que estas decisiones representan un cambio radical respecto a lo que describió como años de descontrol en la frontera.

A lo largo de su intervención, el presidente estadounidense aseguró, sin proporcionar evidencias, que habría cerrado la frontera sur con México y que, en los últimos siete meses, no se ha registrado el ingreso de ningún inmigrante ilegal. Estas afirmaciones forman parte de su estrategia discursiva sobre migración y seguridad, de acuerdo con lo reportado por EFE.

En la segunda parte del discurso, Trump destacó indicadores económicos como parte de los logros que atribuye a su administración. Señaló que "los salarios están subiendo más rápido que la inflación" y que se ha producido una disminución en los precios de bienes y servicios clave. Entre los ejemplos mencionó una rebaja del "22 % en automóviles" y el mencionado precio de la gasolina, lo que, según él, beneficia directamente a las familias estadounidenses.

EFE detalló que el mandatario utilizó estos logros económicos para fortalecer el balance de su tiempo en el cargo, reiterando que el país ya no es motivo de burla a nivel internacional y que se ha producido una transformación en la percepción mundial sobre Estados Unidos bajo su mandato.

El discurso se posicionó tanto como balance de gestión como respuesta a las críticas en materia migratoria y económica. Trump recurrió reiteradamente a la comparación con la administración anterior para subrayar el contraste de enfoques y resultados, remarcando lo que describe como un giro profundo en la política nacional impulsado desde la Casa Blanca.

Durante su mensaje, Trump sumó argumentos relativos a la seguridad pública, asociando el flujo migratorio con delitos violentos y justificando las medidas adoptadas en la frontera sur, según lo publicado por EFE. El presidente también resaltó a los ciudadanos estadounidenses que, en su opinión, resultaron beneficiados por estos cambios, posicionándolos como centro de sus políticas.

La intervención contó con momentos de énfasis en la reducción de costos para los consumidores, así como en el incremento de oportunidades laborales a partir de políticas impulsadas en estos once meses. Trump complementó su balance subrayando el rechazo internacional previo que habría enfrentado Estados Unidos y el supuesto respeto recuperado bajo su liderazgo.

EFE señaló que el discurso fue transmitido desde la Casa Blanca y formó parte de los esfuerzos del mandatario por reforzar el respaldo a sus políticas en medio de un contexto nacional e internacional marcado por el debate migratorio y la situación económica. El mensaje presidencial reunió denuncias, anuncios y autodefiniciones en torno a lo que Trump considera transformaciones sin precedentes durante su gestión.