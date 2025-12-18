Agencias

Rafael Jódar se jugará contra Martín Landaluce su pase a semifinales en las Next Gen ATP Finals

El tenista español Rafael Jódar ha perdido este jueves por 4-1, 4-2, 1-4 y 4-2 contra el noruego Nicolai Budkov Kjaer y el también español Martín Landaluce igualmente ha caído por 1-4, 4-1, 4-3(4) y 4-3(2) ante el estadounidense Learner Tien, en sendos partidos dentro de su mismo grupo en las Next Gen ATP Finals.

Este certamen, que reúne a los ocho mejores jugadores del mundo menores de 20 años, se está disputando en Yeda (Arabia Saudí). Y para esta segunda jornada, Jódar volvió a ser el primero de los dos españoles en competir sobre la pista dura del King Abdullah Sports City. Eso sí, su adversario le hizo tres 'breaks' seguidos nada más empezar el encuentro.

Budkov Kjaer le demostró al madrileño por qué ocupaba el liderato del Grupo Azul tras disputarse la primera jornada. Sin haber entrado en faena en la manga inaugural, Jódar mejoró bastante con su servicio durante el siguiente set, pero en el sexto juego encajó otra rotura letal.

El tercer parcial, donde Jódar se resarció, constató una tremenda igualdad que siguió en el cuarto set y sonrió de nuevo al noruego por otro quiebre en el quinto juego; justo a continuación, Budkov Kjaer consolidó esa ventaja y selló su victoria después de hora y cuarto de duelo.

Luego fue turno de Landaluce, que comenzó sólido ante el primer cabeza de serie del torneo, pues un 'break' en el cuarto juego le facilitó apuntarse el primer set. Sin embrago, Tien reaccionó rápidamente y la segunda manga fue un 'déjà vu' en el tanteador, aunque con las tornas cambiadas.

Más adelante, el estadounidense salvó una bola de set y forzó un 'tie-break' que ganó (7-4) para voltear el marcador. Ceder esa muerte súbita descuadró a un Landaluce que, con casi todo perdido, batalló en el quinto juego; ahí neutralizó cuatro bolas de partido y a la larga provocó otro 'tie-break', donde ya sí cayó tras una hora y 32 minutos de peloteos.

Esto dejó a Landaluce colista (0-2) del grupo y eliminado de forma matemática, pero en la tercera jornada será juez repartiendo billetes hacia la próxima ronda. Así, jugará ante su compatriota Jódar (1-1) y Tien (1-1) se las verá con un Budkov Kjaer (2-1) metido ya seguro en las semifinales, lo mismo que el belga Alexander Blockx desde el Grupo Rojo.

