(Previa) Racing y Deportivo buscan trasladar su alegría copera a la Liga

El triunfo de la cantera del Deportivo de la Coruña en territorio balear, sellado por el gol de Noe Carillo en el minuto 85 ante el Mallorca, marcó un avance inesperado para el club gallego en la Copa del Rey y renovó el impulso del equipo en su objetivo de acercarse al liderato de LaLiga Hypermotion. Según informó Europa Press, el paso firme del Racing de Santander como puntero se mantiene con cuatro puntos de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores, situación que garantiza al plantel cántabro cierre el año en la cima de la clasificación, tras los tropiezos recientes de Deportivo y UD Almería en la última jornada.

De acuerdo con Europa Press, el Racing, dirigido por José Alberto, afrontó la cita copera con una plantilla conformada mayoritariamente por suplentes. Decisiones como reservar a Iñigo Vicente y Pablo Ramón resaltaron la estrategia de priorizar el campeonato de liga, dado el exigente calendario que afronta el club. El partido de Copa finalizó 2-1 ante el Villarreal CF, gracias a los dos goles de Juan Carlos Arana, en un choque que generó una celebración significativa en El Sardinero y ayudó al equipo a dejar atrás el 1-1 cosechado previamente ante el Leganés. Este éxito contra un equipo participante de la Liga de Campeones reforzó la confianza y la determinación del Racing para defender el liderato en la Segunda División.

El plantel cántabro disputará la decimonovena fecha liguera contra la Sociedad Deportiva Huesca en el estadio El Alcoraz, el sábado a las 16:15 horas, con la mira puesta en mantener o ampliar la distancia con sus rivales directos. Según detalló Europa Press, los cántabros conocerán el resultado del partido entre Deportivo y FC Andorra, programado para las 14:00 horas, antes de medirse al Huesca. El conjunto gallego, que venía de una derrota 0-3 frente a la Real Sociedad B —un equipo que hasta ese momento no había logrado victorias a domicilio—, logró reponerse emocionalmente con el triunfo de Copa y viajará a Andorra enfocado en mantener la presión competitiva y finalizar el año lo más cerca posible de la punta.

Europa Press señaló que el FC Andorra, próximo adversario de Deportivo, consiguió alejarse de la zona de descenso después de superar al Real Valladolid a domicilio con un marcador de 1-0. El desenlace del encuentro podría impactar la parte alta de la tabla, condicionado también por el resultado que el Racing logre en Huesca. Esa tensión refleja el momento actual de una liga dividida entre aspiraciones de ascenso y desafíos para no descender.

El calendario de la fecha 19 incluye otros duelos cuya resolución incidirá tanto en el acceso directo como en la lucha por los puestos de ‘Playoffs’. Tal como consignó Europa Press, la UD Almería enfrentará al Málaga CF el domingo a las 14:00 horas, en un encuentro decisivo para el conjunto andaluz, dirigido por Rubí, ante la amenaza de ser superado por el Castellón. Este último equipo, desde la llegada de Pablo Hernández, acumuló cinco victorias consecutivas, lo que lo ubica como uno de los más productivos tras el relevo técnico.

Además, la programación incluye los partidos de Las Palmas y Burgos CF, ambos entre los últimos puestos de clasificación para la ronda de ascenso. Los primeros recibirán a la Cultural y Deportiva Leonesa, mientras que el Burgos se verá las caras con el Real Zaragoza. También el Real Sporting de Gijón, si logra una victoria frente al Leganés, podría posicionarse en la zona de Promoción, siempre y cuando el Burgos no sume puntos ante el Zaragoza, detalló Europa Press.

El resto de los emparejamientos de la jornada contempla al Eibar midiéndose ante el Real Valladolid CF, al Mirandés enfrentando al Córdoba CF, y a la Real Sociedad B contra el AD Ceuta FC. El Granada CF recibirá al Albacete BP, mientras que el Cádiz CF jugará contra el CD Castellón, en uno de los encuentros de cierre de la fecha, según publicó Europa Press.

La atención de este cierre de año en Segunda División se concentra en las sorpresas generadas por la Copa del Rey, donde Racing de Santander y Deportivo de la Coruña eliminaron a rivales de Primera División, reforzando la moral de ambos conjuntos. Este contexto influye directamente en una competición que cruza su ecuador, con varios equipos luchando por el ascenso directo y otros tantos en la contienda por ingresar a los ansiados ‘Playoffs’, en medio de un calendario ajustado —segmentado por jornadas dobles y compromisos coperos— que exige definir prioridades y gestionar plantillas con precisión según detallan reiteradamente los reportes de Europa Press.