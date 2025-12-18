París FC-Real Madrid y Atlético-Manchester United, en el 'playoff' de la Champions Femenina

El París FC francés y el Manchester United inglés serán los respectivos rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en el 'playoff' de acceso a los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina 2025-2026, según ha deparado el sorteo celebrado este jueves.

De este modo, los dos equipos madrileños se medirán a dos equipos contra los que ya han jugado en la fase de liga y a los que no pudieron ganar en casa en una eliminatoria a doble partido el 11/12 y el 18/19 de febrero, con el madridista jugando la vuelta en el Estadio Alfredo di Stéfano.