Agencias

Micron gana un 180% más en su primer trimestre fiscal tras lograr ingresos récord

El fabricante estadounidense prevé cifras históricas para los próximos meses, impulsado por la creciente demanda en servicios de nube, automóviles y móviles, mientras su presidente destaca: “Anticipamos importantes récords en ingresos y rendimiento comercial hasta 2026”

Guardar

El salto en la división de servicios en la nube, con un crecimiento del 99% y una facturación de 5.284 millones de dólares (4.503 millones de euros), sentó las bases para que Micron Technology alcanzara resultados históricos durante su primer trimestre fiscal, que abarca de septiembre a noviembre. Según informó la prensa especializada, la firma estadounidense de semiconductores logró un beneficio neto de 5.240 millones de dólares (4.465 millones de euros), lo que representa un aumento del 180% respecto al mismo periodo del año fiscal previo.

De acuerdo con los datos publicados por el medio, los ingresos de la empresa también marcaron un récord al situarse en 13.643 millones de dólares (11.626 millones de euros), cifra que supone un avance del 56,7% frente al año anterior. El presidente y director ejecutivo de Micron Technology, Sanjay Mehrotra, destacó: “En el primer trimestre fiscal, Micron registró ingresos récord y una importante expansión de márgenes, tanto a nivel de empresa como en cada una de nuestras unidades de negocio”, según consignó la fuente.

El reporte del medio detalló que todas las áreas de la compañía experimentaron crecimientos notables en el periodo. La unidad dedicada a centros de datos se expandió en un 3,8%, hasta alcanzar los 2.379 millones de dólares (2.027 millones de euros). El segmento de dispositivos móviles reportó una subida del 63%, con ingresos en el orden de los 4.255 millones de dólares (3.626 millones de euros). Por su parte, la división automotriz incrementó sus ventas un 48%, situando la facturación en 1.720 millones de dólares (1.466 millones de euros). El medio resaltó que estos resultados excepcionales se atribuyeron principalmente al aumento sostenido en la demanda de chips para los sectores de la nube, automotriz y de movilidad, que impulsaron cada división del fabricante.

Las estimaciones para el segundo trimestre fiscal indican que la tendencia positiva de la compañía podría sostenerse. Según la publicación, Micron proyecta ingresos situados entre 18.300 millones y 19.100 millones de dólares (15.595 y 16.276 millones de euros). En lo referente al margen bruto, se prevé un rango entre el 66% y el 68%, mientras que el beneficio diluido por acción podría oscilar entre 7,99 y 8,39 dólares. La empresa recalcó en su presentación que las previsiones establecen no solo un aumento adicional de ingresos, sino también la posibilidad de imponer nuevos récords en sus principales indicadores financieros.

En palabras de Mehrotra, “Nuestras perspectivas para el segundo trimestre reflejan importantes récords en ingresos, margen bruto, ganancias por acción (BPA) y flujo de caja libre, y anticipamos que nuestro rendimiento comercial seguirá fortaleciéndose hasta el año fiscal 2026”, según publicó la prensa especializada. La estrategia de Micron, detallada por el medio, se apoya en la diversificación de su portafolio de productos y en la capacidad de adaptación ante cambios en mercados tecnológicos de alto dinamismo. Esta diversificación permitió a la compañía capitalizar la evolución tecnológica y aprovechar el repunte de la demanda en memoria y soluciones de almacenamiento.

El informe del medio hizo hincapié en el rol clave que la nube tiene actualmente dentro de la matriz de crecimiento de la empresa, así como la consolidación en los segmentos de centros de datos y movilidad. El periodo analizado reflejó que la demanda sostenida y la rápida respuesta a las nuevas necesidades del mercado resultaron fundamentales para la expansión de cada unidad de negocio. Los analistas señalan, según reportó el medio, que la fortaleza en todos los frentes permitió a Micron Technology superar ampliamente los registros previos de rentabilidad y facturación.

El reporte indicó que, para los siguientes trimestres fiscales, la compañía prevé una consolidación en los desempeños de todas sus divisiones, con aspiraciones de mantener un crecimiento sostenido y superar los logros anteriores. Apoyado por el desarrollo tecnológico y por la robustez de la demanda de chips en sectores estratégicos como la nube, la automoción y la movilidad, el fabricante estadounidense confía en poder alcanzar nuevas metas financieras en el mediano plazo, según consignó la fuente. Micron apostó a que estos factores seguirán siendo determinantes para la consecución de marcas históricas, tanto en ingresos como en rentabilidad.

Temas Relacionados

Micron TechnologyResultados financierosSanjay MehrotraServicios en la nubeEstados UnidosCentros de datosSemiconductoresDispositivos móvilesAutomóvilesMargen brutoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El Eintracht Fráncfort anuncia medidas tras las últimas sanciones de la UEFA a sus aficionados

El club alemán se enfrenta a una nueva prohibición para su hinchada en partidos internacionales y a una fuerte multa, tras incidentes recientes en Barcelona, mientras sus directivos advierten que habrá “acciones claras y específicas” en respuesta

El Eintracht Fráncfort anuncia medidas

EEUU pide a Honduras iniciar "inmediatamente" el proceso especial de escrutinio para dar resultados oficiales

El Consejo Nacional Electoral atribuye la demora en el recuento a protestas que obstaculizan el inicio del procedimiento, mientras crece la inquietud internacional por la falta de resultados claros y persisten denuncias sobre transparencia en el proceso electoral hondureño

EEUU pide a Honduras iniciar

El Teatro Real ofrece su Gala de Navidad, con el primer recital del tenor Xabier Anduaga

La función reunirá en Madrid al tenor donostiarra Xabier Anduaga y al pianista Maciej Pikulski, quienes interpretarán obras clave del repertorio romántico europeo y zarzuela, resaltando la versatilidad y proyección internacional del cantante

El Teatro Real ofrece su

Líderes de la UE se conjuran para aprobar el préstamo de apoyo a Ucrania: "O dinero hoy o sangre mañana"

El gobierno belga reitera sus reservas frente al uso de fondos rusos bloqueados para ayudar a Kiev, mientras mandatarios europeos urgen alcanzar consenso sobre un rescate clave para sostener la resistencia ucraniana ante la invasión de Moscú

Líderes de la UE se

Cancelado el concierto de Óscar D'León en La Palma por dificultades para viajar con su banda desde Venezuela

La organización del evento anunció que quienes adquirieron entradas tendrán la opción de solicitar devolución íntegra o conseguir una segunda localidad para un acompañante con importante rebaja, tras confirmar que el artista y su grupo no podrán viajar

Cancelado el concierto de Óscar