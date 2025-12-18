Micron gana un 180% más en su primer trimestre fiscal tras lograr ingresos récord

El salto en la división de servicios en la nube, con un crecimiento del 99% y una facturación de 5.284 millones de dólares (4.503 millones de euros), sentó las bases para que Micron Technology alcanzara resultados históricos durante su primer trimestre fiscal, que abarca de septiembre a noviembre. Según informó la prensa especializada, la firma estadounidense de semiconductores logró un beneficio neto de 5.240 millones de dólares (4.465 millones de euros), lo que representa un aumento del 180% respecto al mismo periodo del año fiscal previo.

De acuerdo con los datos publicados por el medio, los ingresos de la empresa también marcaron un récord al situarse en 13.643 millones de dólares (11.626 millones de euros), cifra que supone un avance del 56,7% frente al año anterior. El presidente y director ejecutivo de Micron Technology, Sanjay Mehrotra, destacó: “En el primer trimestre fiscal, Micron registró ingresos récord y una importante expansión de márgenes, tanto a nivel de empresa como en cada una de nuestras unidades de negocio”, según consignó la fuente.

El reporte del medio detalló que todas las áreas de la compañía experimentaron crecimientos notables en el periodo. La unidad dedicada a centros de datos se expandió en un 3,8%, hasta alcanzar los 2.379 millones de dólares (2.027 millones de euros). El segmento de dispositivos móviles reportó una subida del 63%, con ingresos en el orden de los 4.255 millones de dólares (3.626 millones de euros). Por su parte, la división automotriz incrementó sus ventas un 48%, situando la facturación en 1.720 millones de dólares (1.466 millones de euros). El medio resaltó que estos resultados excepcionales se atribuyeron principalmente al aumento sostenido en la demanda de chips para los sectores de la nube, automotriz y de movilidad, que impulsaron cada división del fabricante.

Las estimaciones para el segundo trimestre fiscal indican que la tendencia positiva de la compañía podría sostenerse. Según la publicación, Micron proyecta ingresos situados entre 18.300 millones y 19.100 millones de dólares (15.595 y 16.276 millones de euros). En lo referente al margen bruto, se prevé un rango entre el 66% y el 68%, mientras que el beneficio diluido por acción podría oscilar entre 7,99 y 8,39 dólares. La empresa recalcó en su presentación que las previsiones establecen no solo un aumento adicional de ingresos, sino también la posibilidad de imponer nuevos récords en sus principales indicadores financieros.

En palabras de Mehrotra, “Nuestras perspectivas para el segundo trimestre reflejan importantes récords en ingresos, margen bruto, ganancias por acción (BPA) y flujo de caja libre, y anticipamos que nuestro rendimiento comercial seguirá fortaleciéndose hasta el año fiscal 2026”, según publicó la prensa especializada. La estrategia de Micron, detallada por el medio, se apoya en la diversificación de su portafolio de productos y en la capacidad de adaptación ante cambios en mercados tecnológicos de alto dinamismo. Esta diversificación permitió a la compañía capitalizar la evolución tecnológica y aprovechar el repunte de la demanda en memoria y soluciones de almacenamiento.

El informe del medio hizo hincapié en el rol clave que la nube tiene actualmente dentro de la matriz de crecimiento de la empresa, así como la consolidación en los segmentos de centros de datos y movilidad. El periodo analizado reflejó que la demanda sostenida y la rápida respuesta a las nuevas necesidades del mercado resultaron fundamentales para la expansión de cada unidad de negocio. Los analistas señalan, según reportó el medio, que la fortaleza en todos los frentes permitió a Micron Technology superar ampliamente los registros previos de rentabilidad y facturación.

El reporte indicó que, para los siguientes trimestres fiscales, la compañía prevé una consolidación en los desempeños de todas sus divisiones, con aspiraciones de mantener un crecimiento sostenido y superar los logros anteriores. Apoyado por el desarrollo tecnológico y por la robustez de la demanda de chips en sectores estratégicos como la nube, la automoción y la movilidad, el fabricante estadounidense confía en poder alcanzar nuevas metas financieras en el mediano plazo, según consignó la fuente. Micron apostó a que estos factores seguirán siendo determinantes para la consecución de marcas históricas, tanto en ingresos como en rentabilidad.