Agencias

Madrid acoge a 106 menores no acompañados solicitantes de asilo y pide al Gobierno hacerse cargo tras sentencia del TS

La Justicia ordena a la administración central asumir de forma inmediata el cuidado de jóvenes acogidos que tramitan refugio, tras años de disputas y críticas por la gestión estatal, según fuentes y datos recopilados por Europa Press

Guardar

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid detalló que, de los menores no acompañados acogidos en sus centros, diecinueve ya han obtenido el estatus de protección internacional luego de tramitar el asilo. Sobre la base de estos datos, Europa Press informó que el Tribunal Supremo de España ha ordenado al Gobierno central asumir de inmediato la tutela y el cuidado de todos los menores vinculados a procedimientos de asilo bajo la protección de la región madrileña, transformando el abordaje estatal respecto a la acogida de estos jóvenes tras una larga controversia administrativa.

Según consignó Europa Press, la Administración General del Estado tiene ahora un plazo de treinta días para garantizar la entrada y permanencia de estos menores en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional, siempre que los propios adolescentes manifiesten su voluntad de solicitar asilo. La resolución judicial responde a la medida cautelar solicitada por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, quien lleva años denunciando la inactividad estatal sobre este asunto y señalando la supuesta ausencia de políticas eficaces frente a la situación de menores migrantes.

El medio Europa Press puntualizó que este episodio se remonta a julio del año pasado, cuando la Comunidad de Madrid presentó un recurso contencioso-administrativo tras la negativa del Gobierno central a atender un requerimiento previo de asumir el cuidado de los menores solicitantes de asilo. Tras ese rechazo, la administración regional promovió la medida cautelar que ahora ha sido concedida por el Supremo, generando una modificación sustancial en la distribución de competencias respecto a estos casos.

Fuentes de la Consejería presidida por Ana Dávila indicaron que, a partir de la sentencia, el Gobierno de España tendrá que desarrollar sus propios recursos para acoger y proteger a los menores afectados. La Comunidad de Madrid interpreta que esta situación coloca íntegramente la responsabilidad en la esfera estatal, retirando la obligación de las autoridades autonómicas madrileñas respecto a la tutela de estos jóvenes.

Europa Press también detalló que la Comunidad de Madrid ha mostrado su conformidad con el fallo, asegurando que el pronunciamiento del Supremo responde a una supuesta inacción del Ejecutivo nacional en la gestión de menores solicitantes de asilo. Según la administración regional, el Estado habría incumplido sus compromisos durante al menos dos años y, a la vez, habría impuesto decisiones como el llamado “reparto forzoso” de menores no solicitantes de asilo entre las distintas comunidades autónomas, salvo el País Vasco y Cataluña.

La disputa en torno a la gestión de los menores migrantes ha elevado la tensión entre la administración central y varios gobiernos autonómicos. Madrid en particular ha criticado de forma reiterada el sistema vigente de distribución y los mecanismos estatales puestos en marcha, insistiendo en que corresponde al Ejecutivo central asumir integralmente las políticas de acogida y garantizar la protección e integración de los jóvenes solicitantes de asilo, en línea con la orden judicial.

Según los últimos datos proporcionados por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales y citados por Europa Press, actualmente residen en los centros de la Comunidad de Madrid ciento seis menores no acompañados en el marco de procesos de asilo; ochenta y siete han tramitado la solicitud de protección y diecinueve ya cuentan con el estatus reconocido.

Europa Press subrayó que la Comunidad ha recalcado la relevancia operativa y legal de la sentencia, pues desde ahora el Estado quedará obligado a garantizar el acogimiento, la tutela y la integración de estos jóvenes en el sistema nacional. Este fallo del Supremo representa un punto de inflexión en la política española sobre menores migrantes y modifica el panorama de responsabilidades en la protección de los menores no acompañados.

La sentencia, según informó Europa Press, refuerza la posición defendida por la Comunidad de Madrid y establece un precedente acerca del papel que tiene el Estado en la gestión de casos de menores extranjeros en situación de asilo. La obligación fijada por la justicia redefine los procedimientos, atendiendo a las demandas planteadas desde la administración regional y abriendo una nueva etapa en la estructura de acogida y protección a estos jóvenes.

Temas Relacionados

Menores no acompañadosAsiloComunidad de MadridGobierno centralTribunal SupremoEuropa PressIsabel Díaz AyusoAna DávilaEspañaProtección internacionalEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos caen hasta las 224.000 solicitudes

Según el Departamento de Trabajo, la más reciente cifra semanal muestra que disminuyó el número de personas que solicitaron ayuda económica, aunque la cantidad de beneficiarios activos creció, con California, Illinois y Nueva York liderando los aumentos

Las peticiones semanales de subsidio

El padre del precandidato Uribe Turbay acusa a Petro de "responsable político" de la muerte de su hijo

En un mensaje publicado en X, Miguel Uribe Londoño atribuyó al mandatario la responsabilidad política por el asesinato de su hijo, luego de que Gustavo Petro respondiera a las acusaciones relacionadas con presuntas presiones internas en Centro Democrático

El padre del precandidato Uribe

Zelenski descarta cambiar la Constitución de Ucrania para renunciar a su entrada en la OTAN

Bajo fuerte presión internacional, el presidente ucraniano recalcó en Bruselas que solo la ciudadanía tiene potestad para decidir cambios constitucionales, reiterando que ningún gobierno extranjero ni demandas rusas definirán el rumbo estratégico nacional sobre alianzas defensivas

Zelenski descarta cambiar la Constitución

La Eurocámara votará en enero el préstamo de reparaciones para Ucrania si la UE acuerda el uso de activos rusos

Roberta Metsola advirtió que el Parlamento Europeo está listo para avanzar con rapidez en una ayuda clave a Kiev, pendiente de que los líderes comunitarios den luz verde al uso de fondos bloqueados de Moscú durante la cumbre en Bruselas

Infobae

Accenture gana 1.884 millones en su primer trimestre fiscal, un 2,9% menos, y recorta ligeramente previsiones

La multinacional tecnológica prevé incrementos modestos en facturación y revisa a la baja el beneficio por acción para el ejercicio, mientras los contratos ligados a inteligencia artificial impulsan la actividad, según señaló la consejera delegada Julie Sweet

Accenture gana 1.884 millones en