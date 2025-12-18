Los casos de gripe ralentizan su ascenso con 196 infecciones por cada 100.000 habitantes, un 17,6% más en una semana

Las cifras relativas a hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas muestran un aumento leve, con una tasa de 21,5 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 20,4 casos de la semana previa. Según detalló el informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA), publicado este jueves por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), este incremento también se refleja en los datos de hospitalización por gripe, estimados en nueve casos por cada 100.000 habitantes, cuando la semana anterior fueron 7,7. La transmisión del virus mantiene una tendencia ascendente, pero el ritmo con el que crecen las infecciones se ha moderado en comparación con semanas anteriores.

De acuerdo con el documento del ISCIII, recogido por el medio, la tasa de síndrome gripal ha alcanzado los 195,9 casos por cada 100.000 habitantes durante la semana comprendida entre el 8 y el 14 de diciembre. Esta cifra supone un aumento del 17,6 por ciento respecto a la semana anterior, aunque se trata de una subida menor que la registrada previamente, cuando llegó al 110,2 por ciento. El informe señala que la epidemia de gripe se mantiene con una intensidad “media” en el conjunto del país, persistiendo una mayor incidencia en la población infantil.

El grupo más afectado sigue siendo el de los menores de uno a cuatro años, que presentan una incidencia de 651 casos por cada 100.000 habitantes. Los niños menores de un año también muestran una carga significativa, con 499,1 casos. Entre los jóvenes de cinco a diecinueve años, por primera vez en la temporada se observa una leve reducción de la frecuencia, con una tasa que se sitúa en 380,6 casos y un descenso del 5,2 por ciento con respecto a la semana anterior, reportó el ISCIII. Los porcentajes de positividad en los análisis realizados han alcanzado el 55,2 por ciento para la gripe, mientras que la semana previa se ubicaban en el 41,8 por ciento.

El informe también analiza el comportamiento de otras infecciones respiratorias. La cifra global de infecciones respiratorias agudas (IRA), que engloba la gripe, la Covid-19, y la bronquitis y bronquiolitis en menores de cinco años, se ha reducido un 4,3 por ciento, situándose en 809 casos por cada 100.000 habitantes. No obstante, esta tasa se mantiene por encima del umbral epidémico, aunque con una transmisión de intensidad baja, consignó el SiVIRA. En relación con la Covid-19, la tasa ha descendido un 10,5 por ciento, quedando en 3,8 casos por 100.000 habitantes frente a los datos previos.

En menores de cinco años, la bronquitis y bronquiolitis continúa aumentando, con una variación al alza del 10,6 por ciento y una incidencia de 461,1 casos por cada 100.000 habitantes. La tasa de positividad para el virus respiratorio sincitial (VRS) se ha incrementado hasta el 5,6 por ciento, por encima del 3,7 por ciento registrado anteriormente.

En el ámbito hospitalario, el porcentaje de positividad para la gripe llegó al 42 por ciento, mientras que el del SARS-CoV-2 es del 1,5 por ciento y el del VRS se sitúa en el 11,3 por ciento. Según el ISCIII, estos valores son superiores a los reportados la semana previa, cuando fueron del 37,8 por ciento para la gripe, del 2,8 por ciento para el SARS-CoV-2 y del 9,3 por ciento para el VRS.

El reporte del ISCIII incluye datos sobre la gravedad de los casos hospitalizados por estas enfermedades. Desde el inicio de la temporada, los pacientes ingresados por gripe presentan en el 19,5 por ciento de los casos un cuadro de neumonía, en el 4,3 por ciento requieren cuidados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y el 4,1 por ciento ha fallecido. Para la Covid-19, estos porcentajes ascienden al 23,2 por ciento de neumonía, el 3,6 por ciento de ingresos en UCI y el 10,7 por ciento de letalidad. En el caso del VRS, la neumonía se señalan en el 10,8 por ciento de los pacientes ingresados, la estancia en UCI en el 10,7 por ciento y la letalidad en el 0,5 por ciento.

En cuanto a hospitalizaciones por Covid-19, la cifra estimada para esta semana es de 0,3 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone la mitad respecto la semana previa —donde se alcanzaron los 0,6 casos—. En el caso de las hospitalizaciones por VRS, el informe del ISCIII registra un incremento, pasando de 1,9 a 2,4 casos por cada 100.000 habitantes en una semana.

El monitoreo de la mortalidad a través del modelo MoMo muestra que, en la semana 50 del año, se han detectado 9.791 fallecimientos, en comparación con los 9.257 esperados, según las estimaciones. El reporte del Instituto de Salud Carlos III, citado por el medio, puntualiza que el exceso de muertes coincide con la época de mayor actividad de las enfermedades respiratorias, aunque no detalla los factores exactos vinculados a este incremento.

A lo largo del informe, se resalta que el seguimiento de los diferentes virus respiratorios resulta fundamental, especialmente por el impacto observado en la población infantil y la presión asistencial creciente en los hospitales. La combinación de gripe, Covid-19 y VRS en el contexto nacional mantiene atención sobre la evolución de la temporada invernal, mientras los expertos advierten sobre la necesidad de mantener la vigilancia epidemiológica y las medidas de prevención pertinentes, según el documento difundido por el Instituto de Salud Carlos III.